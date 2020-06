Leslie Shaw graba dueto con Thalía

A Leslie Shaw, creadora del éxito Faldita, con Mau y Ricky, le llena de orgullo que la cantante mexicana Thalía comparta con ella el tema de sonido urbano Estoy soltera. Juntas, se unen a la colombiana Farina en la canción que forma parte del EP de la artista de origen peruano, Yo soy Leslie Shaw.

“A mí me encanta colaborar, compartir con artistas que tienen mucho más experiencia que yo, e intento sacar un aprendizaje y que me inspiren. Thalía es una mujer muy inspiradora y eso que haya entrado en un proyecto mío, es que cree en mi esfuerzo y talento, es muy gratificante para mí y quiero seguir haciendo colaboraciones con artistas grandes del mercado latino”, dice en entrevista desde Miami.

“Creo que toda la música siempre va a ser bienvenida, pero al final los que deciden son los seguidores, que piden la música en la radio, la televisión, en las plataformas. Ahora estamos en tendencia en YouTube y el público es el que hace o no hace el éxito. Van a seguir saliendo artistas femeninas, tenemos mucho que ofrecer a la industria, porque cada vez las mujeres estamos empoderadas”.

A propósito de su nuevo tema, cuenta que es una letra, “divertida, súper bailable, sexy; que habla de qué rico es ser soltera y no darle explicaciones a nadie. Es estar de fiesta con la familia y empodera a la mujer porque se han sentido cómodas con su estatus, sin tapujos, ni reprimiéndose a realizar lo que quieren, la música es para divertirnos en general”.

Y sin perder la gracia en sus palabras durante la charla, la artista que lleva 10 años picando piedra, agrega que esta canción “con mucho respeto entra muy bien para todas las mujeres que han vivido la pandemia en solitario, o sea solteras, porque el encierro no les ha permitido estar con la media naranja y están plenas en libertad. Creo que he escogido buen momento para este lanzamiento con las solteras. Siempre hay que verle el lado divertido. Hay que rescatar las cosas buenas, a mí me encanta ser una mujer independiente y no dar explicaciones de nada. Y, las chicas en este confinamiento van a poder bailar y disfrutarán de mi música”.