Liz Gallardo hace campaña para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama

Liz Gallardo se suma nuevamente la campaña de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, titulada "Que senos haga costumbre", que como cada año busca crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. La actriz compartió que, desde su punto de vista todavía hay una enorme falta de educación al respecto, por lo que considera urgente seguir apoyando este tipo de iniciativas.

“Puedo notar la mala educación y la falta de conocimientos que tenemos como población en general. No es culpa de nadie, tiene más que ver en un hábito cultural de las generaciones anteriores, donde hubo mucha carencia de educación sexual, y sobre salud en general. Es algo que debemos erradicar poco a poco”.

La actriz compartió que hace unos días se enteró del caso de una mujer mayor que perdió la batalla contra la enfermedad, por lo que pidió recordar que este padecimiento no discrimina por edad, clase social, o incluso género, por lo que es importante estar alertas en todo momento, y no tomar el tema a la ligera.

“La semana pasada murió la mamá de una colaboradora de la agencia que me representa”, platicó. “Era una señora ya mayor, es un mal que no respeta edad, te puede dar a los 80 años como a ella, a los 30 o a los 40, no hay límite. Es muy triste, sobre todo cuando no se detecta a tiempo. No hay que olvidar que si lo hacemos, hay muchas posibilidades de sobrevivir”.

ENFRENTA EL MAYOR RETO DE SU CARRERA

En los próximos meses, Liz espera el estreno de la serie Búnker, donde interpretará a la antagonista de la historia, una secuestradora de muy mal carácter, a la que todo le sale mal y está frustrada todo el tiempo.

La artista detalló que ese papel está muy alejado de todo lo que ha hecho normalmente, y aunque agradeció la oportunidad de explorar otras facetas actorales, confesó que mantenerse dentro de la mente de un personaje con ese perfil la afectó emocionalmente.

“Me la pasaba enojada toda la serie por las escenas que tenía, porque así era el personaje. Siempre estaba de malas y maldiciendo, bastante neurótico el personaje. Cuando estás todos los días haciendo eso, por repetidas horas, te afecta a nivel emocional. Me dio una neuralgia en algún momento, porque ya mi cuerpo no resistía más el estrés de estar en esa tortura emocional”.

Le tomó varios meses recuperarse de ese impacto, pero se siente muy confiada en que la serie será bien recibida por el público.