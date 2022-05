Lupita D’Alessio dedica a sus tres hijos su nuevo disco de éxitos Aquí estoy yo

Lupita D'Alessio presentó su disco Aquí estoy yo producción que grabó en la Arena Ciudad de México bajo el sello se Bobo Music y Orfeón Gold con los éxitos que no pudo grabar durante muchos años hasta que logró conseguir los derechos de sus propias canciones y son 22 temas que este álbum incluye DVD +2CD.

La cantante compartió el motivo para escoger el título de este disco que fue un éxito de 1979 y a quién se lo dedica. “Dedicada a mis tres guardianes, mis tres troncos de árbol, les digo porque son fuertes los tres, aguantaron como buenos hombres que son, todo lo que pasaron, qué lindo es tener a los hijos sanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo”, dijo durante una conferencia.

Gossip Lupita D’Alessio se reencuentra con su música

Argumentó que a sus 68 años es una mujer sana, reivindicada, con Dios, con sus hijos, sus nietos y agradece a Dios que le haya salvado la vida. “Soy una mujer sana, reivindicada, una mujer recuperada y verlos así, si uno está bien, ellos van a estar bien, si uno está mal, ellos van a estar mal”, apuntó la llamada Leona Dormida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También platicó sobre su nieta de 14 años que es estudiante, pero ya decidirá si en un futuro quiere seguir los pasos artísticos de la familia. “Yo siempre descubrí que era una cantante, pero no tendría que repetir patrones, ella tiene sus padres (Ernesto y Charito) y ella quiere estudiar en Canadá, quiere ser científica”, indicó la cantante.

Y por qué no da entrevistas en la calle o en el aeropuerto cuando es captada simplemente porque no le da la gana. “Cuando no quieres y vienes mal, vienes cansada, si no te da la gana, prefiero quedarme callada a ofender a una persona”. Lupita cantará junto a Paquita la del Barrio en la Arena Ciudad de México el 23 de junio, además con María José sigue de gira por Estados Unidos.