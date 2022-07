Abren investigación en Hong Kong por caída de pantalla sobre banda Mirror

Las autoridades de Hong Kong han ordenado la apertura de una investigación después de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseum cayese sobre el escenario, hiriendo a dos de los bailarines que actuaban durante un concierto del grupo local Mirror.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, pidió que se investiguen de inmediato las causas del suceso, ocurrido en la noche del jueves y cuyas imágenes se hicieron de inmediato virales en las redes sociales, recoge el diario South China Morning Post.

Te puede interesar: Pantalla gigante cae sobre integrantes de la banda Mirror en pleno concierto [Video]

En el vídeo se aprecia cómo una de las grandes pantallas se desprende primero parcialmente y casi de inmediato se precipita sobre el escenario, en el que bailaban en ese momento doce personas, a una de las cuales aplasta.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

Uno de los bailarines heridos permanece en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital Queen Elizabeth con daños en el cuello, mientras el otro, que sufrió heridas en la cabeza, se encuentra estable, informó un portavoz del centro sanitario.

OMG! Me discriminaron: prohíben a Luisito Comunica la entrada a un antro en Corea del Sur

También recibieron asistencia tres mujeres del público que padecieron crisis nerviosas a causa del incidente.



El concierto se detuvo tras el accidente y el mánager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó ante el público, a quien pidió que abandonara el recinto de forma ordenada.



Se trataba del cuarto concierto consecutivo que Mirror celebraba en el Coliseum, donde tenían planeado ofrecer doce actuaciones, aunque las restantes han sido canceladas de momento por las autoridades hasta que se lleve a cabo una inspección de las instalaciones y la seguridad quede garantizada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Lee también ha ordenado una revisión general de los requisitos de seguridad de todos los eventos de este tipo que se celebren en la excolonia británica para "asegurar la protección de los intérpretes, trabajadores y el público", agrega el SCMP.