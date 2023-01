Pedro Pascal y Bella Ramsey sobreviven al fin del mundo en The Last of Us

Cuando Pedro Pascal fue invitado a sumarse al elenco de “The last of us” nunca había escuchado del videojuego creado en 2013 por el estudio “Naughty Dog”, pero en cuanto leyó los libretos quedó asombrado de la profundidad de la historia.

“Fue muy revelador descubrir que la fuente era un videojuego inmersivo”, expresó en una entrevista genérica a la que El Sol de México tuvo acceso. “Craig (Mazin, el guionista y productor) me pidió no jugarlo, pero a sus espaldas pedí que me enviaran una consola, y lo empecé a probar con mis sobrinos, pero ellos se desesperaron y me la quitaron”.

Puede interesarte:¿Fan de Steven Spielberg? Cinemanía proyectará sus películas durante enero

El actor continuó: “Supongo que no tengo la habilidad, pero amé la experiencia, y agradezco no tenerla, porque siento que no hubiera salido de mi casa, porque es una experiencia demasiado inmersiva, especialmente porque conforme avanzas se devela la historia. Encuentro eso fascinante, para mí era como estudiar cualquier tipo de material, pero de una forma única”.

Desde su lanzamiento hace diez años, este juego ha vendido casi 50 millones de copias a nivel mundial, al corte de diciembre de 2022, 37 millones para “The Last of Us parte I, y 10 millones de The Last of Us parte II, tras su lanzamiento en 2020.

También ha ganado 200 premios como Videojuego del Año, y ha dado pie a la creación de cinco juegos derivados, además de la ya mencionada serie, que es la primera adaptación televisiva.

Los hechos se desarrollan veinte años después de que la civilización fue destruida por un virus, y sigue los pasos de “Joel” (Pascal), un sobreviviente que es contratado para ayudar a una adolescente de 14 años llamada “Ellie” (Bella Ramsey), a salir de una zona en cuarentena.

Aunque en un inicio parece una tarea simple, pronto su travesía se vuelve brutal, ya que conforme cruzan los Estados Unidos se dan cuenta que dependen uno del otro para sobrevivir.

Pedro detalló que el primer libreto que recibió contenía una parte de un guion presentado por David Attenborough, en la serie documental “Planeta tierra”, y lo hizo recordar sobre un episodio donde se habla sobre los hongos cordyceps, encargados de invadir el cuerpo de las hormigas, y convertirlas en zombies.

En su opinión, el tener esas piezas de información, y conocer más datos acerca de estos organismos que existen en la vida real, “es una manera muy inteligente de entrar a este género tan familiar”.

El intérprete subrayó que el manejo del humor fue crucial para construir una dinámica fluida entre ambos personajes. “El tema es tan oscuro, que esto ayuda a suavizar a un carácter muy calcificado”.

DISFRUTA LA ACCIÓN EN EL SET

Al igual que su coestrella, la actriz Bella Ramsey evitó involucrarse con el videojuego antes del rodaje, para no sentirse influenciada por la interpretación de Ashley Johnson, quien da vida al personaje de “Ellie” en el juego.

Pese a que no tenía una noción previa, la actriz señaló que “sentí que ya era parte de mí, como si ella fuera una de mis pieles. Sí desobedecí las órdenes, y vi un poco del juego porque era muy bueno. Con él han creado estas películas maravillosas, esencialmente, y pensé que eran fantásticas”.

Dado que la serie incluye muchas escenas de acción, la artista tuvo la oportunidad de explorar otra de sus pasiones, que es la de hacer acrobacias físicas, que pongan a prueba sus habilidades.

“Si no fuera actriz, me encantaría ser doble de acción. Me gusta presionarme a mí misma a nivel físico, así que fue muy divertido. Al principio me habían dicho que habría oportunidad de hacerlo, pero no tanto. Aunque después hubo más escenas, y me encantaba entrar a una pelea en un ambiente controlado donde nadie sale lastimado. Era la situación perfecta”.

Aunque reconoce que sí llegó a lastimarse ligeramente durante el rodaje, eso no impidió que lo disfrutara. Asimismo, subrayó que no requirió largas jornadas de entrenamiento para lograr las coreografías de las peleas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Para las piezas en el set sólo hacíamos pocas horas de ensayo antes de llegar a grabar. Pero hubo algunas instancias donde simplemente me pedían que hiciera algo, y para mí fue la mejor manera porque no lo pensé demasiado. La confianza delirante que depositaron en mí me ayudó mucho”.

El elenco de “The last of us” incluye también a actores como Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker y Murray Bartlett. La serie se estrena el 15 de enero en HBO Max, con capítulos semanales que estarán disponibles a partir de las 20:00 horas cada domingo.