Rosalía y Harry Styles, favoritos en los Europe Music Awards de MTV

La cantautora española Rosalía, junto con Taylor Swift y Nicki Minaj, serán las principales rivales de Harry Styles para hacerse con la corona de los Europe Music Awards (EMAs) de 2022, los galardones con sede europea de MTV, que se concederán el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Düsseldorf, Alemania.

La cadena musical ha hecho pública este miércoles la lista completa de nominados a esta próxima edición, con el intérprete de As It Was como máximo favorito al figurar en un total de siete candidaturas, incluidas las de "mejor artista", "mejor vídeo" y "mejor canción" por el tema citado.

Le siguen de cerca, con una nominación menos, la estadounidense Taylor Swift, que aparece como posible aspirante a los premios de "mejor vídeo de larga duración", "mejor artista pop" o "mejor artista", apartado donde aparecen además Adele, Beyoncé, Nicki Minaj y Rosalía.



Estas dos últimas artistas han conseguido nominaciones en cinco de las candidaturas. La española, específicamente, ha sido nominada por su tema "Despechá" y competirá contra "Me porto bonito" de Bad Bunny, "As it was" de Harry Styles, "First Class" de Jack Harlow, "About Damn Time" de Lizzo y "Super Freaky Girl" de Minaj.

Aparece asimismo en las categorías de "mejor artista latino" (se batirá con Anitta, Bad Bunny, Becky G, J Balvin y Shakira), en la de mejor vídeo de larga duración (por su concierto en Tik Tok para presentar "Motomami") y "mejor artista español" (frente a Quevedo, Fito & Fitipaldis, Bad Gyal y Dani Fernández).



La representación en español no se queda ahí, puesto que el puertorriqueño Bad Bunny podría lograr con "Me porto bonito" junto a Chencho Corleone la mejor colaboración, igual que su compatriota Rauw Alejandro y la colombiana Shakira con "Te felicito".

Ellos deberán batir dúos como "Sweetest Pie" de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, "Staying Alive" de Dj Khaled y Drake o "I'm Good" de David Guetta y Bebe Rexha.



A partir de este miércoles y hasta el próximo 9 de noviembre, los internautas ya pueden votar en la web oficial de MTV por sus artistas favoritos en 17 categorías sin distinción de género, entre las que se encuentran dos totalmente nuevas, la de "mejor vídeo de larga duración" y la de "mejor actuación en el metaverso".