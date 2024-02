Ratificación de Jenaro Villamil en el SPR queda en el limbo

Precedido por un video viral en el que la extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy baila el “Jarabe tapatío” en el programa “Respondes o resbalas”, de Canal Once, el tiempo propuesto por la presidencia para ratificar a Jenaro Villamil como director del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), se agotó.

Así, los medios públicos han sido tema de conversación en los últimos días. El pasado 26 de enero, el presidente López Obrador propuso a la Comisión Permanente, la ratificación de Jenaro Villamil por cinco años más al frente de los medios del Estado, en un plazo que vencía el 15 de febrero. Aunque Villamil no respondió a una petición de entrevista de El Sol de México, sí envió un mensaje en X a Ricardo Salinas Pliego, en el que explica: “El proceso legislativo para la ratificación propuesta por el presidente sigue en curso y la información la tiene el senado mexicano”.

Para el analista del sector cultural y exdiplomático Eduardo Cruz Vázquez, la discusión sobre la ratificación de Jerano Villamil es un hecho “verdaderamente intrascendente”, pues considera que, aunque continuase al frente del SPR, “no se está cumpliendo una función realmente pública sino de un aparato de gobierno”.

Menos importancia concede al video viral del programa que conduce en el Canal del Politécnico Edy Smol, influencer experto en moda que asesoró a Claudia Sheinbaum en su imagen y es vocero de Clara Brugada. “Es una discusión sin trascendencia”, advierte el columnista de esta casa editorial, pues no resuelve los problemas históricos de los medios públicos.

Ese video, afirma en entrevista por separado Álvaro Cueva, columnista y conductor de televisión, “es absolutamente nocivo, porque está sacado de contexto”. Argumenta que el fragmento, que era parte de una dinámica de concurso, “no tiene nada de malo, al contrario, es muy positivo porque la proyecta a ella en otro tono, la presenta como una mujer divertida, exactamente como no solemos ver a personajes de su nivel... Hoy todos deberíamos estar hablando bien del Once porque cumple 65 años de ser el primer canal educativo de toda Latinoamérica, y pues no, la gente se está burlando de Ernestina Godoy”.

UNA CRISIS DE TIEMPO ATRÁS

Cruz Vázquez explica que en el gobierno de Salinas de Gortari, hubo “un desplome del sistema de los medios públicos, no sólo desde el punto de vista del financiamiento, sino porque se convirtieron a estos medios en alfiles de los Ejecutivos estatales y se destruyó la posibilidad de crear medios autónomos públicos.

Para que en nuestra memoria siempre esté José Emilio Pacheco, a una década de emprender el otro viaje pic.twitter.com/watOX7ZpkO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 27, 2024

“Cuando López Obrador llegó al poder, lo que encontró, fue una absoluta precariedad, ruinas del SPR sobre las que el cuatroteismo trata de levantar un proyecto de disque transformación. Sin duda les han dado dinero, pero qué fue lo que pasó, que no aprendieron la lección de que los medios públicos, si no son autónomos y no tienen fondos suficientes no sirven para nada”, afirma el analista, quien menciona el caso de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, como un momento histórico referencial.

“La programación de los medios públicos mexicanos tendría que ser exactamente como es ahora, no tiene ningún problema”, apunta Álvaro Cueva.

“Lo que necesita es promoción, otro tipo de cobertura y seguimiento. Tanto por el lado de la prensa especializada, como por el de las redes sociales. La programación de los medios públicos en México, Latinoamérica, y en cualquier parte del mundo, no tiene por qué competir contra la programación de los medios privados, digamos que se complementa, qué bueno que los medios privados ofrezcan lo que están ofreciendo, qué bueno que los medios públicos ofrezcan lo que están ofreciendo. Lo que necesitamos es conocerlos, entenderlos, y sobre todo, disfrutarlos”.

Cruz Vázquez afirma que tradicionalmente, los medios públicos son utilizados como “propaganda de Estado”, cuando en muchos países, agrega, “se ha demostrado que los medios públicos, con financiamiento público, pero que son autónomos en sus decisiones editoriales y contenido, es lo que las sociedades necesitan para desarrollarse, y siempre se pone el ejemplo de la BBC de Londres”.

Por ahora, como posteó Villamil el proceso de su ratificación sigue en curso, igual que una necesaria discusión sobre el papel de los medios públicos en el país.