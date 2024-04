Realizan “Alicia en el país de las maravillas” a la mexicana  

Descrita por su autora, la dramaturga Maribel Carrasco, como “una ‘Alicia en el país de las maravillas’ dentro del imaginario e identidad cultural mexicana”, la obra de teatro “El pozo de los mil demonios”, que cumple 30 años, se presentará del 13 de abril al 5 de mayo en el teatro Helénico, con una propuesta visual que evoca las tradiciones de México y los paisajes extremeños de España.

A cargo de la compañía española Karlik Danza-Teatro, Cooperativa Cultura en Movimiento Escénico y Axismundi, la obra relata la historia de “Jacinta”, una pequeña niña que, acompañada de su muñeca, su nana y una Niña-Pájaro, se enfrentará a sus miedos, tras saltar a un pozo seco, porque el Chamuco y el Demonio, se han robado el agua de su pueblo. Una historia iniciática sobre el valor de crecer y ejercer la memoria pensada para un público infantil, pero también adulto.

“Esta obra tiene muchos temas, pero para mí el central tiene que ver con la relación entre la pequeña y su nana, sobre la necesidad que tienen todos los chicos de tener un referente. En esta historia, que tiene todas las características del viaje del héroe, ‘Jacinta’ aprende también a escuchar. Es algo que hemos perdido y que es muy importante: Escuchar a los mayores, al pasado, a nuestros ancestros, porque eso podrá darnos un futuro mejor. Es muy importante que los niños y todos sepamos que no estamos solos”, comenta Cristina D. Silveira, directora de la obra, entrevista con El Sol de México.

DEFENSA DEL AGUA Y LA IDENTIDAD

Otro tema que la directora destaca es el “simbolismo del agua”, el cual es pensado no sólo por su valor de necesidad biológica y ambiental, sino también espiritual e identitario para las comunidades.

“Nuestra región, Extremadura, en el suroeste, es seca y árida, con muchos páramos. Así que el tema del pozo seco como símbolo del alma nos ha sido muy importante, porque tiene que ver con nuestra identidad cultural, ya que en realidad nuestra región es periferia, no somos Madrid. Algo que intentamos con esta puesta en escena fue hablar de la importancia del cuidado a la naturaleza, pero también en relación con lo que nos pasa”, agrega la directora.

David Pérez, productor de la obra, agrega que las proyecciones videomapping del montaje, reflejan entre otros espacios metafóricos, el sentir “rulfiano” de la obra, pero con imágenes de los paisajes de Extremadura.

Algo que llama la atención de esta puesta en escena, que combina la actuación con la danza, es el llamativo vestuario, para el que, según cuenta la directora, se realizó una larga investigación de las fiestas tradicionales de México. Así, el espectador verá referencias visuales a los Diablos, que son liberados en Oaxaca las vísperas de la cuaresma, o los trajes de chinelos, presente en varias regiones de México, cuyo origen se remonta al siglo XIX.

REFERENTES FEMENINOS

Karlik Danza-Teatro se ha especializado en ofrecer espectáculos escénicos tanto a públicos infantiles como adultos. Su selección de obras y temáticas ha cambiado a lo largo de las décadas, desde su creación en 1991. En los últimos años se han encargado de poner en escena historias sobre o escritas por mujeres, como la filósofa María Zambrano y la misma Maribel Carrasco, para provocar que las nuevas generaciones tengan más referentes femeninos desde el teatro. Pero invariablemente, han buscado interpretar obras que más que sólo contar una historia, abran el debate, la crítica y el diálogo con el público.

“Nosotros siempre nos acogemos a la frase, ‘Al teatro hay que venir entretenido ya’. No hacemos teatro para entretener, sino para conmover. Hay veces que lo hacemos a través de la palabra o las imágenes, pero particularmente, cuando hacemos campañas escolares y vemos que los niños ven más que lo que se está contando. No me gusta dogmatizar, pero sí poner en cada puesta en escena mi visión. Lo que pasa en el escenario no es la verdad, sino la transmisión de una verdad, por lo que debe de haber también una transfusión cuando alguien lo mira”, finaliza Cristina D. Silveira.

“El pozo de los mil demonios” se presentará sábados y domingos, a las 13:00 horas.