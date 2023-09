Soy mexicana, aquí crecí y de aquí soy: Livia Brito

Estrella de la televisión mexicana, Livia Brito ha sido una actriz distinguida que ha dado vida a grandes personajes, todos ellos en diversos melodramas de un país del que se siente parte desde hace mucho tiempo.

“Soy naturalizada hace 24 años. Yo soy mexicana, crecí aquí, toda mi adolescencia y etapa adulta he estado aquí en México, no me he ido a ninguna parte. Conozco muchos lugares, he viajado desde el norte hasta el sur por muchos estados y lo que me falta por conocer es menos de los que ya conozco”, comentó en entrevista con el Sol de México.

La protagonista de Minas de pasión compartió cómo fue que el destino la trajo a un país que la acogió desde el primer instante en el que llegó. “Estaba muy pequeña, salí de Cuba y cumplí aquí los 13 años. Era un proyecto de mis papás, mi papá llegó aquí siendo actor, también trabajó en Televisa con muchos actores que le tendieron la mano, después llegamos mi hermana y yo, estábamos chiquitas. Me adapté tan rápido que no distinguían que venía de otro país”.

En su estancia en México ha consolidado una carrera artística de más de una década, iniciando en 2010 formando parte del elenco del melodrama El triunfo del amor. Dos años más tarde regresó a la pantalla chica en Abismo de pasión' y llegó a su primer protagónico en De que te quiero, te quiero, de 2013. A partir de ese momento ha estelarizado diversos proyectos, entre ellos Muchacha italiana viene a casarse, La piloto, Desalmada y Mujer de nadie.

“Gracias al público mexicano tengo una carrera, me esfuerzo todos los días por ser mejor actriz. En los personajes que me ha tocado interpretar se visualiza lo que es México, una mujer que sale adelante, que lucha, trabaja, que se esfuerza. Hay miles de mujeres mexicanas que somos así, no hay nada que nos detenga”.

Livia nació en la isla caribeña, de padres cubanos, Rolando Brito Rodríguez y Gertrudis Pestana, quien fue bailarina de ballet clásico. Después de su llegada, lo más difícil de su adaptación fue el clima.

México la sorprendió de manera positiva en varios aspectos, siendo el mayor encanto la diversidad gastronómica. En la actualidad, Livia Brito sigue siendo admiradora de la amplia variedad de sabores de la cocina mexicana, de la cual tiene un platillo favorito de manera indiscutible.

“Cuando empecé a estudiar me llamaba la atención que la gastronomía era diferente en cada estado; mi platillo favorito, de cualquier lugar al que vaya, son los chilaquiles verdes con pollo, un huevito estrellado encima y cebolla morada, también se le puede poner crema, queso y lo que se te antoje. De los que menos me gustan son los platillos picosos, que tienen mucho chile como el habanero, salsas picositas sí me las como”, agregó.

Por otra parte, el país ha conquistado a Livia Brito desde otro ámbito, la música. De entre los géneros típicos y artistas reconocidos, a ella le encanta escuchar uno en especial. “Cada vez que es mi cumpleaños llevo mariachis. Me encantan las canciones de Juan Gabriel, me puedo quedar sin voz cantándolas”.

El primer 15 de septiembre que pasó aquí, lo celebró en el Ángel de la Independencia, “nos pusimos los colores de la bandera en la cara. Estaban poniendo música, bailamos y lo disfrutamos muchísimo”. Además de esta festividad, también dejó en claro que el Día de Muertos es otra de sus fechas favoritas.

Livia Brito sabe qué es lo que la distingue a ella y a otros 126 millones de mexicanos: “Somos muy echados para adelante, muy unidos, capaces de hacer lo que nos propongamos. Me encanta la cultura mexicana, la gente. No lo cambiaría por nada. México es una luz que te da energía”, concluyó.