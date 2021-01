Tatiana sigue siendo la reina de los niños

Tatiana ha acompañado a tres generaciones de niños con su música, y a través de las redes sociales ha tenido la dicha de reencontrarse con fans que la siguieron desde niños y que ahora son adultos.

Para la cantante es muy grato verlos recordar esa infancia, y leer las muestras de agradecimiento por acompañarlos en una niñez sana y feliz. Y aunque se conecta con todos sus admiradores, afirma que quienes más la conmueven son los médicos, que a través de sus temas dan un poco de alegría a sus pacientes.

“A la fecha doctores y enfermeros me mandan a los niños cantando mis canciones desde el hospital, y eso me llena muchísimo. A través de Instagram es donde me doy cuenta, me etiquetan y me mandan canciones y mensajitos, ponen a sus pacientes a hacer terapia con mi música, o me mandan Tik Toks hechos por ellos, y me encanta que me etiqueten”, señaló a El Sol de México.

Para ella el ser parte de esta memoria colectiva es una gran responsabilidad, ya que está consciente que la música da mensajes muy poderosos, sobre todo en una edad temprana, por lo que se siente comprometida con cantar letras que ayuden a los pequeños a superar sus miedos, o sacarles una sonrisa durante un momento difícil.

Además de las redes sociales, los conciertos en vivo han sido otra de las ventanas en las que ha podido ver con sus propios ojos el legado que ha construido, hecho que la ha motivado a mantenerse activa y seguir lanzando éxitos para conectar directamente con los niños de hoy en día.

“El año pasado que empecé la gira con el Circo Caballero en Estados Unidos me di cuenta que ya eran tres generaciones de 'Tatifans', los que habían escuchado en los 80 Peligro en el elevador, Chicas de hoy y El amor no se calla; y luego la segunda que fueron los primeros niños que me descubrieron como cantante infantil, a los primeros que les canté Pimpón y El patio de mi casa; y luego la tercera que eran los de No me quiero bañar, La patita Lulú y El monstruo de mi cuarto.

“Ahora hay otra nueva generación que nació este año y que les han puesto las canciones que empecé a grabar en 2020, como la de Donde estés, que está dedicada a estos tiempos de pandemia”, apuntó.

Y aunque pareciera que en la actualidad los niños están inmersos en la tecnología desde que nacen, Tatiana considera que su esencia se mantiene igual, con esa misma inocencia y “chispa” que ella veía en sus fans de hace varios años, sentimientos que asegura también deberían tener presentes los adultos.

“Los niños siguen siendo niños y teniendo esa capacidad de asombro, esas ganas de jugar y de alimentar su imaginación y su creatividad. Los que hemos cambiado quizá somos los adultos y los papás, estamos más ocupados, tenemos menos tiempo de jugar con ellos o revisar qué están viendo en el celular. Los niños siguen siendo igual, depende de cada educación que han recibido en cada caso es cómo han cambiado”, finalizó.