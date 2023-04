Zzoilo se inspira en la cultura mexicana para su música

El cantante español Zzoilo disfruta de empaparse de las distintas culturas que conoce a través de su labor como artista, así como de la forma de vivir de los habitantes de cada país que visita. En su opinión, esto le brinda un rango más amplio de experiencias a la hora de componer.

"Siempre me gusta investigar esos sonidos buenos y diferentes de instrumentos de otros países, esas formas de comunicarse de otras culturas. En México la gente no tiene miedo a decir y expresar sus sentimientos, es aprender un poco de todo", cuenta en entrevista con El Sol de México.

El cantante se sintió interesado en la música desde que era un niño, y se ha enfocado en cantar temas que aborden el amor libre y no sentirse atado a nada, dando vida a éxitos como Mon Amour, Superman y Menta.

Con su trabajo ha alcanzado el primer lugar en Spotify México y España; así como en las cifras de escuchas de radio en España y Portugal. Además ha sido merecedor de 26 discos platino y tres discos diamante por sus altas ventas.

SE UNE CON MÉXICO

Obedeciendo a esta influencia mexicana, presenta el tema El wey, el cual compuso hace un año mientras se encontraba superando una ruptura amorosa, y cuyo título se inspiró en las numerosas veces que escuchó esa palabra durante su estadía en nuestro país.

Según narra, los versos vinieron a él muy rápidamente, luego de haber celebrado una presentación. "Después de estar rodeado de cinco mil personas en el concierto, me encontraba solo en mi habitación con mi guitarra. Ese contraste fue cuando se me ocurrió la letra de la canción".

Para este sencillo, el originario de Valencia, España, cuenta con la colaboración de Sofía Reyes, a quien conocía por su trabajo previo, y cuando él y su productor se percataron que la canción requería una voz femenina, la llamaron para grabarla.

"A Sofía la seguía desde hace tiempo. Me gustaba su trabajo y su trayectoria, me parecía una artista espectacular, muy centrada y profesional. Su voz nos parecía preciosa y quedaba muy bien con el tipo de canción que teníamos entre manos", contó al respecto.

Para él es un gusto contar con un talento latinoamericano, especialmente proveniente de México, pues hay una hermandad entre ambas naciones, que se refleja en distintos aspectos, siendo la música uno de los más importantes.

"Siempre que mezclamos culturas, al final entre México y España hay mucha conexión, al final somos casi como hermanos. Nos entendemos muy bien. Siempre me he llevado muy bien con las personas de México que he conocido, la unión hace la fuerza y en la música más".

Zzoilo está preparando su próximo material de estudio, en el cual incluirá tres corridos tumbados, un par de colaboraciones que revelará próximamente.