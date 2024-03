Homenaje a diputado federal Juan Pablo Montes de Oca fallecido en accidente

La presidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos, confirmó que este sábado en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, habrá un homenaje al diputado federal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, fallecido la tarde del pasado jueves en accidente aéreo ocurrido en el municipio de Salto de Agua.

En entrevista vía telefónica, la dirigente ecologista dio a conocer que en el homenaje a Montes de Oca Avendaño, quien actualmente era el coordinador político del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, participarán algunas personalidades y actores políticos del estado, sin especificar nombres y programa de dicho reconocimiento póstumo al legislador.

Juan Pablo Montes de Oca Avendaño fue presidente municipal de Venustiano Carranza en 2011-2012, también fue subsecretario de Infraestructura Carretera e Hidráulica del gobierno del estado del 2012 al 2015, posteriormente diputado local del 2018 al 2021 y actualmente era diputado federal con licencia por el Partido Verde Ecologista de México.

En el 2021, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño ganó las elecciones federales postulado por el PVEM, en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT). En esta ocasión, se informó que MORENA no tendría participación en el homenaje al legislador, el cual se contempla sea en la cabecera municipal de Venustiano Carranza.

Por otra parte, políticos, empresarios y población en general expresan sus condolencias y llevan coronas de flores a la casa de la mamá del diputado fallecido, en el municipio de Venustiano Carranza.

A su vez, este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Chiapas, dio a conocer que inició una Carpeta de Investigación tras el desplome de una avioneta en el que fallecieron ocho personas.

“De acuerdo con los hechos, la avioneta despegó la tarde de este 28 de marzo del presente año, del Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con destino al Aeropuerto de Palenque, Chiapas y se desplomó en el ejido Puerta Negra perteneciente al municipio de Salto de Agua, Chiapas”, precisó la dependencia federal.

Informó que el Agente del Ministerio Público de la Federación, personal ministerial y pericial se dirigieron al lugar de los hechos, en el que se constató que se trataba de una aeronave que despegó del aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el que iban a bordo siete personas y un miembro de la tripulación, las cuales perdieron la vida.

“Una de las personas fallecidas fue Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, quien ostentaba el cargo de Diputado Federal”, añadió la Fiscalía que agregó que por lo anterior el Ministerio Público de la Federación integró la Carpeta de Investigación por el hecho antes mencionado, en el que, entre otras actuaciones se ordenó la realización del dictamen de criminalística de campo, y se solicitará a la Dirección General de Aeronáutica Civil, inicie una investigación para que determine las causas del accidente aéreo.

El tío del diputado federal fallecido, Isaías Montes de Oca, pidió a las autoridades correspondientes que los hechos sean esclarecidos y calificó la situación como complicada y muy lamentable. “Es una situación inesperada, que un sobrino nuestro, un político del estado de Chiapas, con su calidad, haya tenido que perder la vida de una manera tan terrible (...) esperemos que no sea nada provocado, que no sea hecho por manos malvadas, que no tiene la capacidad de resolver los problemas de manera política; es muy doloroso, muy fuerte todo esto”, expresó.

Además del legislador chiapaneco, fallecieron en este accidente aéreo su esposa Guillermina Rincón, su hija Sofía Montes de Oca, su hijo Pablo Jr. Montes de Oca Rincón, su hermana Rosalía Montes de Oca Avendaño y los hijos de ella, Daniela Molina Montes de Oca y Eduardo Molina; además del capitán y copiloto de la aeronave, Roberto Villanueva Valdez y Carlos Culebro Esquinca, respectivamente.

Cabe mencionar que la noche de este viernes comenzó el velorio de los restos mortales del diputado y su familia, en la casa de su mamá, en Venustiano Carranza; se contempla que este sábado se efectué.