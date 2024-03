Familiares del diputado Juan Pablo, reciben el pésame de pobladores

Comienza a llegar personal de ayuntamientos con coronas de flores, así como pobladores que han comenzado a dar el pésame, a quienes se encuentran en la casa de la mamá del diputado Juan Pablo Montes de Oca, asimismo, uno de los tíos cercanos del diputado de nombre Isaías Montes de Oca, pide que los hechos sean esclarecidos.

Luego del trágico accidente que dejo como saldo ocho muertos en el municipio de Salto de Agua, Chiapas y en el que perdiera la vida Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Coordinador Politico de la campaña a la gubernatura de Chiapas del. Candidato Eduardo Ramirez Aguilar.

Familiares y amigo se reunieron en el municipio de Venustiano Carranza, lugar de origen de el hoy occiso, entre el dolor y la incertidumbre los familiares están a la espera de los cuerpos, los cueles se presumen que llegaran a Venustiano Carranza, cerca de las 6 a 7 horas de la tarde, donde ya vendran incinerados, para ser velados esta tarde, ya sea en la casa de su mamá, ubicada en este municipio, o bien en su rancho cerca del ejido Laja Tendida.

Posteriormente el ex presidente de Venustiano Carranza, Subsecretario de Infraestructura, diputado local 67 legislatura, Diputado Federal con licencia , Juan Pablo Avendaño recibirá un homenaje póstumo en el parque central al medio dia del sábado en el parque central de este municipio.

Familiares y ciudadanos llegan a casa de la mamá del diputado / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Isaias Montes de Oca, tio del occiso señalo como una situación complicada y muy lamentable “es una situación inesperada, que un sobrino nuestro, un político del estado de Chiapas, con su calidad, haya tenido que perder la vida de una manera tan terrible (...) esperemos que no sea nada provocado, que no sea hecho por manos malvadas, que no tiene la capacidad de resolver los problemas de manera política; es muy doloroso, muy fuerte todo esto”.

Ante ello también especificó que de acuerdo a investigaciones de la caja negra, mencionaron que la avioneta presuntamente contenía explosivos, por lo que eso pudo haber generado que la avioneta se desplomara.

Asi también, la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Chiapas informo acerca del inició Carpeta de Investigación tras el desplome de la avioneta en el que fallecieron ocho personas.

Según la investigación de los hechos, la avioneta despegó la tarde de este 28 de marzo del presente año, del Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con destino al Aeropuerto de Palenque, Chiapas y se desplomó en el ejido Puerta Negra perteneciente al municipio de Salto de Agua, Chiapas .

El Agente del Ministerio Público de la Federación, personal ministerial y pericial se dirigieron al lugar de los hechos, en el que se constató que se trataba de una aeronave que despegó del aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el que iban a bordo siete personas y un miembro de la tripulación, las cuales perdieron la vida.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación integra la Carpeta de Investigación por el hecho antes mencionado, en el que, entre otras actuaciones se ordenó la realización del dictamen de criminalística de campo y se solicitara a la Dirección General de Aeronáutica Civil inicie una investigación para que determine las causas del accidente aéreo.

Mientras tanto en otro comunicado emitido por la misma dependencia lamenta con profunda pena el accidente aéreo. Respetuosa de las instancias judiciales y de investigación en el país, esperan que los expertos en aeronáutica civil lleven a cabo las indagatorias correspondientes a fin de conocer fielmente las causas que provocaron tan fatal incidente.

También hace saber al pueblo de Chiapas que esta Fiscalía no tiene competencia en el caso y por tanto no ha emitido información alguna por ningún medio que pudiera contravenir a las leyes que rigen este tipo de acontecimientos, pero reitera su disposición a coadyuvar en las tareas que las autoridades en la materia consideren necesarias.

La institución hace un llamado a la población no dejarse llevar por versiones carentes de toda veracidad que confunden y agreden la buena voluntad de quienes desean saber más sobre estos lamentables hechos.