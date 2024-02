¿Te sabes el juramento a la bandera?

En la actualidad los jóvenes desconocen el juramento a la bandera, y es que después de la pandemia en algunos centros escolares tanto privados como gubernamentales dejaron de implementar los honores a la bandera o bien dentro del aprendizaje educativo no incluyen el juramento a la bandera.

Fue a través de un sondeo con jóvenes que realizó este medio, nos dimos cuenta que muchos no se los saben, otros aseguran que no es importante y otros mencionaron que los valores se han perdido.





Te puede interesar: ¿Festivo o laborable? Dudas en torno al Día de la Bandera en México

Santiago Acosta, estudiante de secundaria comentó que no se sabe el juramento a la bandera, así como mencionó que no ve necesario que en las escuelas lo enseñen, pues no le ayudaría en nada a un futuro, mucho menos es necesario para un trabajo.

"No la verdad no, pues porque no es indispensable, pata conseguir algo a futuro, no lo piden en todos lados", indicó.

Otra joven de nombre Mariel, dijo que el juramento a la bandera es importante, porque como mexicanos es parte de nuestra historia, recordando de donde venimos, ella pese a que indicó que es importante, no se lo sabe del todo.

"Es parte de nuestra historia, y nos hace como ciudadanos el recordar de donde venimos", enfatizó.





Local Recordando nuestros valores: Día de la Bandera

Finalmente la joven Ana Karen explicó que es importante que se sepan tanto el juramento como el himno nacional, aunque antes desde la primaria se lo dejaban de tarea incluyó, pero conforme el paso del tiempo esto se pierde.

"Depende porque en la primaria te enseñan, el himno nacional hasta de tarea te lo dejan, pero conforme vas avanzando al grado de estudios, ya no es obligatorio (...) ¿Crees que en las escuelas debería implementarse? Deberíamos de saberlo, bueno en realidad debemos de saberlo porque es nuestro país", finalizó.

¿Cuál es el juramento a la bandera?

¡Bandera de México! Legado de nuestros héroes, Símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra Patria, la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia.