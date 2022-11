A pesar de descuentos por el Buen Fin reportan ventas bajas en comercios

El comercio reporta bajas ventas a pesar de los descuentos que se ofrecen en productos, bienes y servicios con motivo del Bien Fin que concluye este 21 de noviembre, no tienen estimación del porcentaje de ventas desde el pasado día 18.

La mayor demanda de productos nuevos está en el área de telefonía celular, juventudes principalmente, entre los 19 y 30 años los que mayormente buscan equipo nuevo.

Los precios tuvieron una rebaja de hasta mil pesos, hay quienes aprovechan el último de descuento para llevarse el suyo, a crédito o de contado, exponen los trabajadores de los negocios, que están atentos a los clientes pero hay poca demanda de productos, bienes y servicios.





Este lunes día inhábil, en qué concluye el periodo de descuentos, se observa poca gente en los comercios, algunos ya empieza a buscar productos para la navidad, pero los descuentos no han sido sinónimo de más ventas, lo que hace falta es dinero para las compras.

Hay negocios vacíos, en otros poca gente, por ejemplo zapaterías que ofertan 10 por ciento de descuento en un par de zapatos y 15 por ciento en dos pares, la gente pide modelos pero no lo lleva.

En otras mercancías como ropa algunos negocios ofertan al mayoreo, menudeo o o en paquetes, pero aún ahí no hay compradores, en este Buen Fin, no obstante el pago adelantado de los aguinaldos por el gobierno del estado, no ha sido factor para que haya un aumento de demanda de productos, se mantienen bajas por la crisis económica en general, insisten los vendedores.