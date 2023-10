Alerta ambiental en Chiapas: Desafios para la calidad del aire

El Director de Cambio Climático y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas Ramón Corzo Toledo indico que “A finales del mes de abril y en el mes de mayo, por primera vez en su historia la capital chiapaneca sufrió de una alerta ambiental por los altos índices de contaminantes que se presentaron en el aire; esto ha generado focos rojos sobre lo que viene a futuro respecto a la calidad del aire a consecuencia de factores como la deforestación, quema de pastizales, incendios forestales y el crecimiento de la mancha urbana, entre otros”.

Corzo Toledo, destacó que la región ha experimentado una mejora en la calidad del aire, pero es debido a la actual temporada de lluvias, lo que deja en claro que cuando no es época de lluvias, las malas condiciones del aire por los factores antes expuestos podrían convertirse en una constante.

Mencionó que durante los meses de abril y mayo, particularmente en la capital del estado, Chiapas se vio afectado por una mala calidad del aire debido a una combinación de factores, entre ellos la sequía, el calor, quemas agrícolas e incendios forestales en diversas zonas, situación que se agudiza por situaciones alternas como el crecimiento de la mancha urbana y la invasión de espacios naturales, como está sucediendo en la periferia con casos como la invasión de áreas naturales como la reserva del Parque Cañón del Sumidero.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Según Corzo Toledo, estas condiciones llevaron a concentraciones de Afectaciones el aire que superaron los límites previstos, lo que resultó en una baja calidad del aire y llevó a declarar contingencias ambientales en el estado.

El Director mencionó que las partículas menores de Afectaciones), que son perjudiciales para la salud, llegaron a niveles preocupantes. En algunas ocasiones, las concentraciones de contaminantes superaron las 120 microgramos por metro cúbico, lo que indicaba una muy mala calidad del aire.

Cabe mencionar que durante el mes de abril la Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental de la Semahn dio a conocer que la estación ubicada en Cahuaré reportó el día 27 de ese mes, 129 unidades en el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca), es decir, que su categoría es calificada como “mala”, ya que se situaba en los rangos de 101 a 150.

De acuerdo con la estación localizada en las instalaciones del DIF Estatal, el día 28 de abril, la calidad del aire era “regular”, pues se sitúa en el rango de 51 a 100 del Imeca, con 85 puntos. Posteriormente el valor máximo de partículas PM10 obtenido durante el mes de abril se presentó el 14 de abril con 175 unidades, de acuerdo al Índice Metropolitano de Calidad del Aire, indicaba una muy mala calidad del aire.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Mayo fue el peor mes

Corzo Toledo dijo que durante el mes de mayo, el Comité de Contingencias Atmosféricas de la Zona Metropolitana declaró la activación de la Fase I de contingencia ambiental por partículas (PM2.5) en Tuxtla Gutiérrez, y sus alrededores, debido a la presencia de altas concentraciones de contaminantes en el aire, registrando concentraciones promedios móviles de partículas PM2.5 superiores a los 140 puntos en la estación de monitoreo del Centro de la Semarnat durante más de tres horas consecutivas.

Recordó que el 4 de mayo fue la primera precontingencia del año debido a las altas concentraciones promedio móvil de partículas PM2.5, con un índice de aire y salud de 72 ug/m3. El experto indicó que los factores que contribuye a la contaminación atmosférica es la emisión de partículas, dióxido de azufre, dióxido de carbono y óxidos nitrosos por parte de los vehículos, especialmente a través de los tubos de escape.

Parque vehicular otro problema

La situación a futuro no es muy alentador, debido a que además de los factores antes señalados, otro problema es el aumento del parque vehicular; según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2022 se tenía un padrón de 341 mil 852 automóviles, 9 mil 076 camiones de pasajeros, 67 mil 248 camiones y camionetas de carga; en 2023 ahora son 665 mil 130 automóviles, 12 mil 184 camiones de pasajeros y 27 mil 479 camiones de carga, lo que representa un aumento significativo en el parque vehicular y por ende un aumento en los contaminantes por emisiones de Dióxido de carbono (CO₂), Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Hidrocarburos no quemados (HC), Compuestos de plomo, entre otros.

Afortunadamente, según el funcionario, en estos últimos meses los niveles de contaminación en Tuxtla Gutiérrez y la zona metropolitana se han mantenido bajos debido a la circulación constante y libre del aire y las lluvias en la región. Este fenómeno actúa como un lavado natural del aire, ayudando a mantener concentraciones bajas de contaminantes, evitando así problemas alternos como en la salud de las personas debido a respirar aire de mala calidad.

Finalmente, Corzo Toledo indicó que debido a lo sucedido en mayo de este año, se trabaja en hacer conciencia entre la población para evitar la quema de pastizales, asimismo evitar la deforestación e invasión de áreas o reservas naturales son el pulmón de lugares como Tuxtla Gutiérrez y se le invita a la población a hacer uso responsable de sus vehículos para reducir los contaminantes en la atmósfera.