Afirman que mujeres enfrentan obstáculos para avanzar en la política

Los hombres del poder quieren seguir apagando la lucha de las mujeres, los partidos políticos contendientes en los procesos electorales siguen simulando, pretenden retirar a las mujeres mayores de 30 y 40 años, han inscrito a mujeres en las candidaturas que puedan ellos "manejar" o "manipular", dijo Diva Hademira Gastélum Bajo, presidenta del Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva de México.

Subrayó que las mujeres se enfrentan a nuevos desafíos y estereotipos que son obstáculos para su avance, las mujeres que se atrevan a denunciar tienen que ser atendidas en su justa dimensión por el Estado Mexicano, no puede haber candidatas de papel, tenemos que pasar de la postulación para que no se le sancione a los partidos, al ejercicio de los cargos obtenidos en las urnas.

Afirmó durante el Foro Virtual "Mujeres al Poder Libres de Violencia" organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que la violencia política es un crimen que pone retos a la democracia, puesto que no es un tema aislado, ni debe verse como tal.

Ante consejeras electorales, magistradas, representantes de partidos y aspirantes a puestos de elección subrayó que la democracia tiene gran deuda con las mujeres de México, la violencia no debe normalizarse, tiene que combatirse y castigarse a los responsables con todo el peso de la ley, la democracia tiene una deuda con los derechos humanos, con las mujeres y con la paridad tiene que ser efectiva.

Gastélum Bajo exigió que los varones en México y en cada entidad federativa tienen que entender que la paridad tiene que ser efectiva y deben comprender que esta permite redistribuir el poder por el que hemos luchado más de un siglo.

Insistió que esta es la lucha más vieja de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y debemos plantear una democracia paritaria real, tanto en el mundo público o privado, en el que las candidatas a puestos de elección no deban seguir siendo de papel, registros no tienen que ser para que no se sancione a los partidos políticos, sino para que quienes ganen una elección tengan las garantías del Estado Mexicano para el desempeño de sus responsabilidades constitucionales.

Pidió a los órganos electorales ser contundentes para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres, en el caso de Chiapas que va a elegir mil 654 cargos en los comicios del 6 de junio, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana registró más de 12 mil candidaturas para 40 diputaciones y 123 ayuntamientos postulados por 14 partidos.