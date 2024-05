Operativo hidratación: Altas temperaturas pueden tener graves consecuencias en Chiapas

Con el objetivo de abonar a la salvaguarda de la salud de las personas, la Secretaría de Protección Civil inició este jueves el operativo de hidratación en municipios vulnerables por altas temperaturas.

La distribución del vital líquido dio inicio este jueves 9 de mayo en las regiones Metropolitana y Valles Zoque, proporcionando 5 mil litros de agua, beneficiando a 2 mil 500 personas.

El operativo se activa en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Villaflores y Villa Corzo.

Desde la Mesa Estatal de Seguridad se le da seguimiento a las estrategias y acciones de prevención ante las altas temperaturas que se presentan en nuestra entidad, explicó en un comunicado.

Las altas temperaturas pueden ocasionar graves consecuencias a nuestra salud como: insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

Recomiendan a la población extremar precauciones y evitar exponerse a los rayos del sol por tiempo prolongado, además de mantenerse hidratados con el consumo de suficiente líquido para evitar los golpes de calor.

Pide a la población evitar asolearse entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, usar ropa clara, lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla, usar protector solar con factor solar 30 o mayor, consumir frutas y verduras frescas y buscar lugares frescos.

Sugiere no dejar esperando en el vehículo a niños o mascotas, aunque sea por poco tiempo, no dejar bidones con combustible o con residuos, no dejar productos cosméticos como acetona o pinturas que puedan generar un efecto químico, no dejar lentes de aumento o cristales sobre el tablero, ya que estos podrían producir un efecto lupa.

En el caso de los alimentos, el calor favorece el crecimiento de poblaciones de microorganismos, en especial, las bacterias, las cuales aceleran la descomposición de los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.

