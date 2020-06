Ante pandemia, pide diputada atender a familias y personal de salud

Rosa Netro Rodríguez, diputada de la LXVII legislatura local se sumó a la exigencia y clamor de las familias chiapanecas y del país, entorno a que se resuelvan sus necesidades más apremiantes que por la pandemia del Covid-19 fueron golpeadas por distintos problemas sociales.

De acuerdo a las cifras del INEGI, dijo que los datos revelan que solo el 57.3 de los chiapanecos tienen un empleo y en contraste se encuentran el 43.7 en la lista de los desempleados.









“Es un cifra alarmante, porque ante la contingencia la mayor parte de los empleados formales se vieron suspendidos o despedidos de los centros de trabajo, y por el otro lado, los vendedores informales, quienes se han tenido que quedar en casa, no perciben o alcanzan el ingreso del día que utilizaban para cubrir el alimento” señaló.





Por ello dijo que se debe pensar en cómo mejorar la economía y la política del país, como la de repartir la riqueza equitativa, argumentando que se deben generar más empleo y que estos sean bien remunerados, que se cobren más impuestos a las empresas que como lo dio a conocer el gobierno federal, durante muchos años no lo pagaron.

“La realidad nos lo está exigiendo y por ello elevo mi voz, porque no podemos permitir que haya tanta gente con hambre en las calles, si no hacemos nada ahorita, esto va a provocar que crezcan los índices de delincuencia, robos, asaltos a mano armada, homicidios, y eso no queremos para Chiapas”, agregó.





Necesitamos que el que el gobierno federal implemente un plan más profundo y con mayor alcance en donde podamos ayudar a las familias, para que por lo menos en la pandemia, tengan comida en sus hogares”, dijo Netro Rodríguez.

También dio a conocer que en su recorrido se ha encontrado con personal de salud, doctores y enfermeros cuyo clamor general es ¡No tenemos insumos y materiales necesarios para enfrentar la pandemia!, enfatizando que aunque algunos piensen que estos hechos los hacen con el afán de contradecir las indicaciones que se dan en la televisión, la realidad nos indica otra cosa.

“Por ello quiero asumir esa responsabilidad y exigir a todos las órdenes de gobierno a que atendamos y protejamos a todos los que están atendiendo la pandemia, finalizó.





