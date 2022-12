Serán desalojados todos aquellos que ocupen las Áreas Naturales Protegidas

La directora regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), María Odetta Cervantes Bieletto, hizo un llamado a la población carente de vivienda, abstenerse de ocupar espacios en las Áreas naturales Protegidas (ANP) debido a que serán desalojados, que no se deben sorprender por vivales que pretenden hacer negocio a costa de la pobreza, se siguen retirando las ocupaciones ilegales en las zonas sujetas a conservación.





Se están aprovechando de ellos pero no van a poder estar en estos espacios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la entidad suman 20 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que representan un millón 179 mil 803.66 hectáreas, sin tomar en cuenta las 13 ANP destinadas voluntariamente a la conservación, estas cuentan con un sistema de monitoreo a través de guarda parques, personas que recorren los sitios para reportar cualquier incidencias, también se despliega una red de cámaras trampa que revelan sorprendentes comportamientos de la fauna silvestre, imágenes y videos de especies de la fauna.





Aquellos que ocupen las Áreas Naturales Protegidas serán desalojados todos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el Parque Nacional Cañón del Sumidero se localizan dos pequeñas invasiones pero se han instaurado proceso legales en contra de los responsables, se han agotado los diálogos y las negociaciones, en su momento se procederá a la desocupación, mientras que en la Reserva de la Biosfera El Triunfo se desocuparon dos invasiones, lo mismo que en la Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana y Reserva de la Biosfera La Encrucijada.





Lee más: Visor de Fauna de la Conap mostrará 337 especies de Áreas Naturales Protegidas





“Tiene que quedarles claro a los líderes que ofrecen tierras baratas para quienes tienen la necesidad de una casa o un terreno, se están aprovechando de ellos pero no van a poder estar en estos espacios, no se permite y no se va a permitir, ahora más que nunca hay mayor vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas, son de una gran importancia ecológica y todos tenemos que ser un guardián de los ecosistemas, de estos depende la vida humana”.





Serán desalojados todos aquellos que ocupen las Áreas Naturales Protegidas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En estos territorios habita una diversidad de especies de fauna, imágenes y videos captados durante los recorridos de monitoreo registran a los animales que habitan y transitan por los ecosistemas protegidos, su edad, hábitos de alimentación, aspectos reproductivos, biológicos y ecológicos, además de la densidad y ubicación de poblaciones.

Algunas ocupaciones son pequeñas, desde media hectárea hasta 10 hectáreas, se ha agotado el diálogo, se les ha dicho que no pueden estar ahí, y en su momento tendrán que salir por su propia cuenta o por acciones institucionales para la restauración de los sitios impactados, no hemos contabilizado las invasiones, pero son varias y todas saldrán de las ANP.