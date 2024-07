Arroyos de Tuxtla "estrangulados" por construcciones

Tuxtla Gutiérrez está influenciada por 23 arroyos que desembocan al río Sabinal, que a su vez da al río Grijalva. El crecimiento poblacional y la demanda de tierras ha ocasionado que los afluentes sean acotados y sofocados por familias que han ocupado los márgenes e incluso, en algunos puntos hay casas sobre los arroyos, así como escombros y basura que aniquilan sus corrientes, por lo que en toda la ciudad se contabilizan poco más de mil casas asentadas en el lecho de los afluentes.

El riesgo para las familias es latente, sobre todo cuando llueve fuerte y este año la temporada de lluvias y ciclones tropicales inició el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

Para el Océano Pacífico se pronostica el desarrollo de 15 a 18 sistemas con la dimensión necesaria para que se le asigne un nombre, de esos, 8 o 9 serían tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson y 3 o 4 huracanes de nivel 3, 4 o 5; mientras para el Océano Atlántico se prevén de 20 a 23 fenómenos, de los cuales, 11 o 12 serían tormentas tropicales, 5 o 6 sistemas llegarían a huracanes nivel 1 o 2 y las categorías de 3 a 5 podrían ser alcanzadas por 4 o 5 sistemas.

El secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, indica que son 23 arroyos que cruzan la ciudad y muchos de ellos fueron estrangulados, luego que familias redujeron sus cauces al construir viviendas.

Señala que muchas de los avecindados sobre las márgenes poseen documentos y/o escrituras públicas que ampara la supuesta propiedad, pese a que con base en la Ley de Aguas Nacionales deben ser cinco metros en cada margen como mínimo que no se deben ocupar, ya que esta zona de amortiguamiento sirve para dar pauta y que ante un desbordamiento no haya afectaciones mayores.

23 arroyos que cruzan la ciudad y muchos de ellos fueron estrangulados / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con el funcionario, quienes extendieron esos documentos son responsables de decisiones equivocadas, la necesidad de las familias ha ido permeando en la ocupación de la zona de los arroyos impidiendo dar fluidez al agua que llueve en la capital.

“Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Tuxtla Gutiérrez se ha hecho demolición de casas; en seis años por lo menos se retiraron 25 construcciones de los cauces de los arroyos, algunas eran casas, otras bodegas y traspatios, algunas con construcciones muy endebles, pero para retirarlos los procedimientos son muy largos”, indicó.

En la colonia La Popular en el sur de Tuxtla Gutiérrez, a partir del libramiento sur entre 2ª y 3ª Oriente, en el número 428 habitan cuatro hermanos y sus respectivas familias; ellos se ubican en una de los márgenes del arroyo San Roque, una de sus ocupantes, Gina Hernández, explica que saben que viven en riesgo latente de un desbordamiento del arroyo por las intensas lluvias, debido a que el afluente no cuenta con un muro gavión.

Reveló que desde 1993, los habitantes de la colonia La Popular y libramiento sur han solicitado la construcción de un muro de gavión, pero no se ha logrado, por lo que conviven con el riesgo permanente, sabedores que no están protegidos con muros y pese a que no aceptó entrevista con cámaras, narró que el arroyo San Roque en esa zona se encuentra en riesgo de deslizamiento de suelo hacia su propiedad, con el riesgo de que el agua siga carcomiendo más el suelo.

A menos de 100 metros del libramiento sur sobre ese mismo arroyo hay una vivienda dentro del afluente. A los dueños se les hizo fácil levantar su barda sobre el muro de gavión. Es de block y lámina, pero no se halló a los ocupantes. Sobre el mismo afluente, otros habitantes de la colonia La Popular han ido acotando más el canal con escombro y basura, sin que existan los muros gaviones en ambos márgenes.

En esa misma zona hay una lona colocada por la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez que indica que la zona es de alto riesgo por inundación y que se prohíbe a las personas cruzar el canal por riesgo de ser arrastrados.

En la 11ª sur entre 2ª y 3ª Oriente, don Ronay Solís, dijo en entrevista que viven en un constante riesgo y con el Jesús en la boca, ya han sido víctimas de tres desbordes e inundaciones.

Dijo que en una ocasión murió un vecino, en otro momento su padre estuvo en riesgo de fallecer atrapado en su casa con acceso y salida hacia el arroyo, por lo que desde hace 30 años saben que viven en riesgo permanente.

Narró que en esa zona el arroyo sí cuenta con un muro de gavión, pero en el pie de éste sobre el lado oriente se está carcomiendo por la corriente de agua. “Aquí las aguas provienen de la colonia La Ideal, más arriba del libramiento sur, cada que llueve se vigila el arroyo cada hora, se retiran de la zona los carros y cuando el nivel de agua sube a la banqueta las familias se suben al segundo piso de sus casas o a la azotea”, explicó.

Don Armando Solís, vecino de la 11ª Sur, cuenta que faltan medidas de protección para la población ante las fuertes lluvias por el riesgo latente de desbordamiento del arroyo San Francisco, su familia vive en riesgo permanente, la casa está a nivel del cauce del arroyo, llevan más de 30 años viviendo en ese punto.

Otra vecina es doña Lourdes Mota, quien lleva 43 años viviendo en la 10ª Sur entre 2ª y 3ª calle Oriente, aledaña a una de los márgenes del arroyo San Francisco. Su vivienda es de block y lámina, con un techo que se ve endeble, la comparte con su madre y hermanos.

Dice que poseen documentos que les amparan la legalidad de la propiedad; la barda de su casa en el barrio de San Francisco, prácticamente depende del muro de gavión, pero cuenta que nunca se han inundado, aunque más hacia la 11ª Sur ha ocurrido desbordamientos, principalmente, el día de San Juan, por lo que considera que se necesitan más muros gaviones.

En la curva del arroyo, 50 metros al norte de su propiedad se ha formado un embudo en el cauce y con la prevalencia de maleza podría haber un desborde. A partir de este punto el afluente pasa debajo de calles y avenidas, atraviesa el parque de El Mariachi, pasa la 6ª Oriente y sale en la 5ª Sur, luego se introduce por debajo de los comercios del andador San Roque, donde el primer negocio es la cocina económica doña Irma Balcazar Ruiz y su esposo, que llevan 20 años conviviendo con el arroyo, peligrando porque no se sabe la profundidad del canal.

“Hay gente de la presidencia municipal que se introduce al canal amarrados, no sabemos qué hacen, pero cuando llueve fuerte el canal emite un gran sonido, como zumbido”, dice doña Irma, mientras el cauce se desplaza por la zona de comercios del andador San Roque, sigue a la zona central y desemboca en el río Sabinal.

Otro de los 23 arroyos se ubica en la colonia Bienestar Social, uno más en Las Palmas, pasando al costado de las casas, árboles de huanacaxtle, palmas y otras especies forestales, desembocando al Sabinal y éste a su vez al río Grijalva.

La Secretaría de Protección Civil publica el mapa de zonas con riesgos de inundación por fuertes lluvias en Tuxtla Gutiérrez, para prevenir incidentes durante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, para ello se llevó a cabo la verificación, análisis y actualización de la cartografía, confirmando 24 puntos con riesgos alto y moderado.

Dentro del análisis efectuado hay colonias o fraccionamientos de riesgo de inundación por lluvias, aunque se ha logrado una disminución de 81 a 24 zonas consideradas de riesgo por inundaciones y encharcamientos.

En el norponiente, las zonas de alto riesgo son la avenida Juan Sabines, en la colonia Jardín Corona FOVISSSTE II, Paseo de Las Gárgolas en Col. Bonampak, la Av. Privada Lajas en la Col. La Gloria, calle 24 de Octubre en la Col. Shanká, 6a Norte a la 8a Oriente entre 2ª y 3ª Poniente y la 16ª Norte y calle Central.

En el nororiente están la 15ª y 17ª Oriente entre Zaragoza y 3ª Oriente, Av. Río Usumacinta de la 24 de Junio, Ricardo Flores Magón de la colonia Infonavit Grijalva, libramiento nororiente a la altura de la Fiscalía General del Estado de la Col. El Bosque y calle Araucarias del Fracc. El Vergel.

En esta misma, zona la Av. Los Tamarindos de La Ilusión, calles Olmos y Álamos de la colonia Patria Nueva, avenida Cáñamo y Palma Real de la colonia Las Palmas, Av. la Floresta de Las Torres, bulevar Salomón González Blanco en el libramiento nororiente, en el suroriente, bulevar Angel Albino Corzo entre la Col. Penicilina y Aurrera, Ángel Albino Corzo entre Eduardo Selvas y Samuel León Brindis en la Col. Magisterial, calle Benito Juárez en la Bienestar Social, El Palmar en la Colonial y libramiento surponiente entre 3ª y 4ª Oriente.

En el surponiente, la privada de la 2ª Poniente Sur entre 6ª y 7ª de la colonia Terán, la prolongación del bulevar Ciro Farrera y la carretera Emiliano Zapata en el fraccionamiento Los Olivos, informa en un comunicado.