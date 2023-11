Italiano llega a conquistar Tuxtla Gutiérrez con su arte callejero

Giovani Corcha, joven originario de Italia, llega al centro de la capital chiapaneca, demostrando su arte callejero, en donde desde hace casi 2 años se ha dedicado a viajar recorriendo varios paises, pasando por la Riviera Maya y escucho de San Cristóbal de las Casas, en donde actualmente está viviendo durante su estancia en Chiapas y recientemente le hablaron de Tuxtla a donde llegó.

Son 5 países en estos dos años que ha visitado desde Perú hasta Colombia, nos cuenta que solamente este arte callejero únicamente lo ha realizado para viajar, pero anteriormente lo hacía por pasión y pintaba murales.

Las pinturas religiosas suelen llamar más la atención / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Corcha se mantiene en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, viaja hacia la capital desde San Cristóbal, ya que asegura que lo ha tratado bien la ciudadanía tuxtleca. Con una caja de gises de colores y un canasto para que le den propina, es como sobrevive, utilizando el pavimento para comenzar a hacer la magia.

"Estoy viajando en modo alternativo y estoy ganandome la vida así, haciendo arte callejero, le pongo una canasta, ya la gente que le encanta la pintura puede apoyarme para que siga el viaje", dijo el artista.

Corcha es capaz de plasmar cualquier tipo de pintura / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Él no tiene límites y es que puede realizar cualquier tipo de pintura, desde formas y paisajes, hasta retratos de personas e imágenes idólatras. Croche asegura que la pintura que llaman más la atención es la religiosa, pero suele también adecuarse a lo que se encuentre en tendencia, un ejemplo de ello fue en día de muertos que pinto una catrina, así como cuando ganó Argentina retrato a Messi.

"Es el segundo día que vengo a Tuxtla y recibido buen trato, los policías han dicho que les gusta mi arte, han reconocido la cultura, me han dejado pintar al lado de la Catedral (San Marcos), por mí es un honor y hasta ahorita felicito a la ciudad de Tuxtla por recibirme bien, hay otras ciudadenes que por la ignorancia no me dejan pintar y acá si", abundó Giovani.

Corcha pintaba murales por pura pasión / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Puedes leer también: ¿Qué hacer en Tuxtla Gutiérrez un día?

Desde medio día comienza a realizar la pintura y termina cerca de las 7:00 pm, indicando que pintar le lleva casi todo el día, junto con ello le gusta interactuar con las personas que llegan a ver lo que está realizando.

Finalmente, el artista agradece la oportunidad que le han dado, así como invita a los tuxtlecos que visiten el parque y puedan ver su trabajo, ya que la pintura no dura siempre, es solo por un día, así como pide el apoyo de cooperación para que pueda seguir manteniendo los gastos durante su estancia por Chiapas.