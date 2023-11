Transporte público incumple la Ley la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas

En Chiapas la Secretaría de Movilidad y Transporte incumple la Ley de Movilidad y Transporte que obliga a que los vehículos del transporte público deben tener una vida útil de cinco años para combis y siete para taxis, por lo tanto, la modernidad de unidades no es una realidad y la sociedad recibe un mal servicio, sostuvo el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Una de las asignaturas pendientes es evitar los accidentes, pero los exhortos que hemos realizado a la Secretaría de Movilidad y Transporte en el sentido de que aplique la ley no se atienden, no llama a cuenta a los concesionarios, los transportistas y no hace valer la ley, de lo que se trata es evitar los lamentables accidentes por los excesos de velocidad que dejan fallecidos y lesionados y por el mal estado de las unidades, como el hecho de que se quedan sin funcionar los frenos, dijo.

Lamentablemente, la mayoría de los accidentes cobran vidas humanas, pero han un rechazo y una negación a la sustitución de las unidades, todos los vehículos del transporte público han superado la vida útil que establece la Ley de Movilidad y Transporte, de cinco años para las combis y siete para los taxis, se tolera a los concesionarios, insistió en entrevista.

De acuerdo con Zuarth Esquinca, la comisión que preside trabaja en la elaboración del proyecto de homologación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado con la Ley General de Seguridad Vial, que busca reducir las velocidades en las zonas urbanas, en los libramientos, en los ejes cuáles, y sustituir las unidades del transporte público.

No se aplica la Ley de Movilidad y Transporte para que los concesionarios retiren las unidades que ya cumplieron con su vida útil, con gran prioridad las que tiene más años de servicio, otro reclamo es que se actualicen los certificados de aptitud de los choferes, añadió.

Lo que se exige es un servicio eficiente y de calidad, que la gente no tenga miedo de tomar un vehículo del transporte público, no funciona tener una unidad en buenas condiciones y de lujo, si tenemos un chófer irresponsable que no sabe circular con este tipo de unidades, o tener un conductor muy bueno y una unidad en mal estado, esto se resuelve con la aplicación de la ley, reiteró.

Falta mucho por hacer, lo que hace falta es aplicar la ley, hay que generar las condiciones de un servicio de calidad, capacitaciones de los operadores y una revisión constante de los vehículos, estamos muy lejos de la modernización del transporte, no es solo cambiar la unidad, también implica un reacomodo de las rutas, abrir nuevas rutas, evitar que el centro de la ciudad se congestione y revisar la correcta de la ley, puntualizó.

