Aspirantes a ingresar a escuelas normales demandan más matriculas

Jóvenes aspirantes a ingresar a la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Rosaura Zapata Cano de Tuxtla Gutiérrez, solicitan un aumento en las matrículas para esa institución, toda vez que la insuficiencia los ha dejado fuera de la posibilidad de estudiar y para garantizarles el derecho a la educación pretenden enviarlos a la Universidad Autónoma de Chiapas para cursar tecnologías de la información.

Se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Una de las aspirantes, Soledad Sánchez, dijo en entrevista en la entrada principal del Congreso del Estado, que se están diluyendo sus aspiraciones, posibilidades y derecho de acceso a la educación superior, "no se nos quiere hacer valer nuestros derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, no hay espacios para muchas jóvenes y se viola nuestro derechos humanos."





Los manifestantes solicitaron audiencia con la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, para encontrar soluciones a una justa demanda y derecho, "no queremos otra carrera que nos ofrecen en otra institución, queremos lo nuestro, nuestros proyectos, nuestras ilusiones y esperanza, no estudiar aquello que no es nuestra vocación".

De acuerdo con la joven, esta situación está pasando en todas las Escuela Normales del Estado de Chiapas, las 19, la matrícula se redujo y las razones no se explican, aun cuando existe la necesidad de más maestras y maestros para atender las actuales escuelas multigrados, o aquellas que no han sido atendida o las que están siendo atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo para que ya requieren de más docentes.

Soledad Sánchez aspirante a normalista / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Pidieron hablar con la Comisión de Educación del Congreso del Estado pero los policías del recinto legislativo les respondieron que aún no está conformada porque lo 40 diputados y diputadas apenas tomaron posesión el 1 de octubre y no está integrada ninguna comisión que deberá funcionar en esta LXVIII Legislatura.