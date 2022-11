"Chiapas es un estado feminicida" registran 80 casos en lo que va del 2022

Ante el aumento en el número de casos de feminicidios en Chiapas la representante de la Red de Víctimas de Feminicidio, Selene Domínguez, hizo mención que las estrategias de seguridad por parte de las autoridades han fallado.

El aumento en el número de casos de feminicidios en Chiapas es una evidencia de que ha fallado la prevención





no hay políticas públicas para prevenir, me parece que también está fallando la investigación, la procuración de justicia, la impartición de justicia, los casos que se logran judicializar pero cuando llegan a un juzgado federal los feminicidas salen libres".

Hay una situación muy grave en la que se está fallando, no estamos creando una cultura de respeto, de cuidado y de posicionar a las mujeres en un ambiente para que se les cuide, sino para que seamos iguales, que no seamos las mujeres jerárquicamente inferiores, creo que la ciudadanía debe organizarse para protestar pero hay que ir más allá, reiteró la abogada.

También puedes leer: Localizan sin vida a Estefanía sobre la carretera Tuxtla - Emiliano Zapata

El viernes hay una protesta en Tuxtla Gutiérrez de la sociedad civil para exigir a la Fiscalía general del Estado la investigación por el feminicidio contra Estefanía “N”toda la sociedad tenemos que unirnos, las familias, los padres, hijos, hermanos, entre todos y todas tenemos que construir una cultura de respeto en la que no veamos a las mujeres como objeto, no a la violencia, tenemos que construir una cultura de paz, las autoridades de procuración de justicia tienen que hacer su trabajo, enfatizó.









"Es indiscutible que las autoridades tienen que hacer su trabajo y el Estado Mexicano debe garantizar la protección a las mujeres para que puedan vivir en armonía, en paz, por ello debe garantizarse la armonía para que podamos tener garantizados todos nuestros hermanos humanos, el escenario es complejo".

En Chiapas en lo que van del año suman más de 80 casos de feminicidios, solo en septiembre hubo tres casos y una tentativa de feminicidio contra una adulta mayor, estamos frente a la urgencia de cambiar y replantear el mecanismo de la declaratoria de alerta por violencia de género de noviembre del 2016 que nos debe ayudar a prevenir, atender, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, añadió.

En el 2016, cuando se emitió la declaratoria, hubo 143 muertes violentas de mujeres, en el 2017 incrementó a 218 casos, en el 2018 se documentaron 164 casos, mientras que en el 2019 fueron 199, para el 2020 los casos fueron 176 y en el 2021 un total de 203, de acuerdo con el Observatorio Feminista Contra la Violencia las Mujeres de Chiapas.









"A seis años de la declaratoria de alerta por violencia de género hacia las mujeres no hay un informe en los que se precisen avances y resultados, lamentablemente va aumentando la violencia feminicida, intrafamiliar y sexual, y habría que replantear el trabajo desde la Coordinación de la Alerta de Violencia de Género de la Secretaría General de Gobierno, pero hay que accionar todas las secretarías, el gabinete ampliado y todos los municipios y grupos organizados de la sociedad, iniciativa privada y escuelas".

Eso es lo que nos ha fallado, hay mucha gente que no sabe qué es la declaratoria de alerta por violencia de género, hay acciones aisladas y mucha simulación, las acciones no están pensadas como políticas públicas, no se ha propuesto una medida que funcione, más bien hay ocurrencia, municipios que tienen la declaratoria de alerta por violencia de género se les deja, en algunos municipios las medidas son clases de zumba, clases de maquillaje y hay que invertirle, articular muy bien los presupuestos y transparentar su ejercicio porque que se generan muchas dudas, precisó Selene Domínguez.





Chiapas es un estado feminicida y hay que destinar recursos, una agenda pública y accionar todos los espacios públicos y privados para la prevención, la responsabilidad no es solo para los siete municipios con la declaratoria de la alerta de violencia de género, faltan acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil, tiene que disminuirse el número de muertes violencias contra las mujeres, destacó.









"Expone que el protocolo de prevención y atención no baja a todos los municipios, Chiapas es feminicida completamente complicado y no estamos viendo los resultados, si bien no son inmediato tendría que verse reflejado en una disminución en el número de casos de muertes violentas, el protocolo para la atención de muertes violentas no siempre se aplica, no baja a todos los municipios".

Local Violencia contra las mujeres en Chiapas va en aumento: SNSP

"Para las mujeres pobres resulta muy complicado acudir a denunciar, más los casos de negligencia, de corrupción y de omisiones de las autoridades, redunda en una gran violencia que no se atiende y que lleva a un feminicidio, la revisión tiene que se profunda solo que está pasando, hay que estructurar la prevención, hay que ser preventivos, hay que sancionar a los responsables y erradicarla, entre más depende la mujer del hombre no se sale del medio de violencia", mencionó.

A ello se agrega el corredor migratorio y la delincuencia organizada, es dramática la violencia contra las mujeres en Chiapas, las más afectadas son mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, las más afectadas son las más pobres y tenemos que quitar la violencia mediante un frente unido con mucha prevención, insistió.