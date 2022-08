Aumenta costo de pasaje en ruta Tuxtla - Coita

Hace un par de días empezó a correr un circular en donde se decía que la tarifa del pasaje del camión de Ocozocoautla a Tuxtla aumentaría dos pesos siendo que antes tenía un costo de 26 pesos y actualmente se incrementaría a 28 pesos, muchos decían que solamente era una imagen sin fundamentos pero los transportistas hoy comenzaron cobrando dicho nuevo precio. Esta decisión no le gustó a los ciudadanos que tienen que viajar prácticamente todos los días.

Con motivos al mantenimiento de las utilidades y de mejores transportes además de las exigencias de los conductores la empresa líneas unidas informó mediante un comunicado y con los precios pegados a las unidades de transporte el nuevo costo del pasaje que incrementó de 26 pesos a 28 pesos en el transporte Tuxtla - Coita así como en las distintas paradas como gasolinera gamboa, crucero los pinos y trituradora que de igual forma aumentaron dos pesos a sus precio anterior.

También puedes leer: ¿Que ya comiencen las clases en Tuxtla?, baja el pasaje en el Transporte Público

El motivo del aumento según la empresa es debido al incremento de las piezas en cuanto a refacciones además refieren a que invertirán en los camiones para las mejoras que tendrán en este último semestre del año según expresaron en su comunicado, sin embargo, esto fue lo que le molestó a los ciudadanos pues en el pasado año 2021 habían dicho lo mismo cuando incrementó un peso y hasta el momento no se ha visto la mejoría.





#Local | Incrementa la tarifa de la ruta Ocozocoautla - Tuxtla pic.twitter.com/UKLGkzX9yW — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 8, 2022





“Nos dijeron lo mismo en el año anterior, antes de que cumpla un año de la subida ya hay otra, habemos muchos que necesitamos ir a Tuxtla para estudiar y trabajar y eso nos representa un gasto mayor ya que en el mes, si vamos diario son más de 120 pesos a lo que gastábamos habitualmente” Eduardo Nanduca, estudiante.

El mismo caso es para los trabajadores de Tuxtla pues una parte de los ciudadanos no cuentan con vehículo y al arribar a los sitios de la ciudad de coita representa prácticamente perder su sueldo para poder continúan realizando los valores por lo cual, esperan que esta sea la última vez que aumente o también que pueda entrar una nueva empresa de camiones ya que es la única.

“Ya nos habían dicho que iban a mejorar y no mejoran sigue siendo igual, no traen clima y encima cada vez van más lentos, sube el costo pero no nos mejoran los sueldos y eso representa pérdidas; además son los únicos que hacen el viaje en camión con paradas y los taxis, ojalá hubieran más empresas que prestaran ese servicio” Humberto Duran, trabajador.

Por ahora las autoridades de transporte en Chiapas no se han pronunciado a pesar de las constantes preguntas de los ciudadanos que continúan indagando si esto es oficial o aun no, sin embargo, de momento el cobro ya es una realidad a partir de hoy.