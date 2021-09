Aumenta violencia contra mujeres, pero no el presupuesto para su atención en 2022

Derivado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, la violencia contra mujeres en México ya alcanzado cifras alarmantes, sin embargo, el Gobierno Federal no contempla en el presupuesto de egresos del 2022 mayores recursos para atender esta problemática.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinará 310 millones 451 mil 545 pesos para promover la atención y prevención de la violencia, cifra que es 10 millones 287 mil 381 pesos más que el año pasado, sin embargo, en términos reales no habrá incremento, debido a la inflación que se prevé para el próximo año.

En este sentido, la presidenta y fundadora del organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, lamentó que el gobierno de la Cuarta Transformación no le de la importancia a este tema, aún cuando la violencia contra las mujeres ha alcanzado cifras históricas durante la pandemia.

Dijo que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde marzo de 2020 a julio de 2021 en el país se reportaron 337 mil 033 delitos de violencia familiar, pero tal parece que al gobierno no le interesa el tema, al no destinar los recursos necesarios para atender este problema.





Señaló que tan solo en Tapachula, en lo que va del año se han registrado 685 denuncias de violencia contra mujeres, niños y adolescentes, que en comparación al año pasado representa un aumento de más del 30 por ciento.

"No es posible que no haya un incremento en el presupuesto para la atención de mujeres en situación de violencia familiar, nos preocupa y nos ocupa esta situación con el recurso porque es lamentable que el gobierno no quiera ver las cifras de delitos cometidos contra las mujeres", abundó.

En la pandemia se ha disparado la violencia contra las mujeres: Elsa Simón / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Puntualizó que además hay incertidumbre de que dependencia va a manejar ahora los recursos para la atención de las mujeres en situación de violencia y la forma que se hará llegar a las organizaciones que trabajan en la atención y prevención de esta problemática.

Finalmente mencionó que buscarán una reunión con los diputados federales de Chiapas para que vean la realidad de la violencia contra las mujeres y trabajen para gestionar mayores recursos para la atención y prevención de este delito.