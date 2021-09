Se deben garantizar derechos para mujeres electas: IEPC

El presidente del consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que la participación de las mujeres en la política, en los puestos de representación, en la toma de decisiones y en los órganos electorales, es de suma importancia, es necesaria y hay que garantizar todos sus derechos para que quienes ganaron una elección tengan las garantías para el ejercicio pleno de sus responsabilidades constitucionales.

En un foro virtual de diálogo y participación ciudadana con ex candidatas y ex consejeras electorales, dijo que la aspiración es conseguir la anhelada igualdad sustantiva entre los varones y las mujeres en los espacios de representación, para el Órgano Público Local Electoral (OPLE) es una política fundamental, no podemos concebir ninguna de nuestras actividades y determinaciones si no están cruzadas por este eje, la igualdad, esencial para la institución.





En el IEPC se aprobaron recientemente la asignación de las 16 diputaciones plurinominales y 3 partidos políticos promovieron juicios en contra de ese acuerdos, argumentando que violentamos la constitución y el principio de paridad, su argumento es que hay más mujeres que varones en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que asumirá el 1 de octubre de este año, 15 varones con 25 mujeres, alegando que paridad tiene que ser el mismo número, eso es no entender las acciones afirmativas, aseguró.

Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la determinación de ajustar las diputaciones de representación proporcional de algunos partidos políticos, a efecto de garantizar que hubiese representación efectiva y paritaria en la Cámara de Diputados, eso fue cuestionado por consejeros electorales y académicos, pero tienen que ver en los hechos prácticos un acto reivindicatorio y de justicia que busca resarcir las condiciones en la que participan las mujeres en relación con los varones, añadió.









Hay más mujeres que varones en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que asumirá el 1 de octubre de este año. / Foto: IEPC





Ante consejeras y consejeros electorales, ex candidatas y ex consejeras electorales, enfatizó que la igualdad es sustantiva para el estado y para el país, ahí están los resultados de las pasadas elecciones del 6 de junio, favorables en términos de acciones afirmativas, la paridad una vez más se consagró, no solamente en las listas de candidaturas, también en los espacios de representación.

Chacón Rojas expuso que queda el pendiente que los espacios de representación por el principio de mayoría relativa municipales hubo un decremento en el número de mujeres que ocupará esos espacios, que tiene que ver con muchas aristas en los que hay que trabajar y que se refieren a las condiciones en las cuales las mujeres participan en las campañas políticas en busca del voto del electorado.

Subrayó que el tema está siendo estudiado y analizado por la Unidad de Género, por la Comisión de Igualdad de Género, se está retomando en el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, tenemos que ver este proceso electoral 2021 que aún no termina, desde una perspectiva de éxito.





El hecho de que se hayan alcanzado mayores espacios de representación no quiere decir que la participación de las mujeres en sí misma se haya dado libre de estereotipos, de violencia, de obstáculos y de barreras, por ello hay que aprender de las experiencias de las mujeres que han sido candidatas, que expongan a lo que se enfrentaron para que ayuden a la toma de mejores decisiones.

Apuntó que estos avances sustanciales que están habiendo en el país y en particular en Chiapas a favor de la igualdad, aún tienen que superar muchos prejuicios, muchos dilemas teóricos y culturales que siguen arraigados, las políticas a favor de la igualdad no termina de comprenderse, y eso explica muchos obstáculos para participar de manera libre.

En los comicios del 6 de junio pasado, de los mil 122 cargos electos, 563 son mujeres y 559 hombres, de las 118 presidencias municipales, 17 son mujeres y 101 hombres, de las 522 regidurías 224 son mujeres y 298 hombres, de las 118 sindicaturas 101 son mujeres y 17 hombres y de las 364 regidurías suplentes 221 son mujeres y 143 hombres.









Mujeres deben ejercer cargos públicos sin violencia





Que se mantenga en Chiapas la declaratoria de alerta por violencia de género, porque la violencia más atroz es el feminicidio, tenemos que poner un alto, combatirla y erradicar, estas prácticas no deben persistir, hay que actuar con la mayor energía, propone Helena Jiménez Martínez, maestra en derecho electoral y funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Insistió que la urgencia de generar espacios libres de violencia política en contra de las mujeres, se trata de que cada vez haya más mujeres en la política, pero sobre todo, en condiciones de seguridad, de protección, nadie puede cometer agravios en contra de las mujeres por el hecho de participar en los espacios de representación.





Durante un foro de participación política organizado por la asociación civil Red por la Paridad Efectiva (Repare), avaló la lucha de las mujeres por los derechos de todas y de todos, las mujeres de Chiapas y en cada uno de los municipios tienen que vivir libre de todo tipo de violencia, y las mujeres que fueron electas el 6 de junio tienen que ejercer sus cargos sin violencia.

La Secretaría de Gobernación emitió una alerta de violencia de género para los municipios chiapanecos de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, en noviembre del 2016.

No hay que tener miedo, hay que defender los derechos, quien sea responsable de violencia deben denunciar y quien sea responsable debe ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, donde según la gravedad deberá permanecer 3 años, 4 años, 5 años y 6 años.





Presidenta municipal de Villa Comaltitlán, Daniela Estrada Choy. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En ese sentido, la presidenta municipal de Villa Comaltitlán, Daniela Estrada Choy, dijo que durante su participación en la política ha sido víctima de violencia, pero nada nos debe detener, hay que aceptar que necesitamos de los varones unidos hombres y mujeres podemos salir del bache, hay que tener paciencia, fe y confianza, y en ese sentido, convocó a las mujeres electas a actuar con mucha entrega, voluntad y el deseo de servir, aunque el principal enemigo para las mujeres son las redes sociales desde donde se desprestigia a las mujeres.

A ello, la síndica de Larráinzar, Elena López López, dijo a las mujeres electas el 6 de junio que no tengan miedo ejercer los cargos públicos, la fuerza se las ha dado el pueblo en las urnas y no hay que tener miedo a nada, todas deben contar con las garantías para el desempeño de sus responsabilidades.









Finalmente la síndica de Teopisca, Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta, comentó que las mujeres sí pueden desempeñar los cargos públicos, aunque ella durante la administración 2018-2021 que concluye el último día de septiembre fue víctima de violencia en razón de género por parte del presidente municipal, Abel Tovilla Carpio, su caminar ha sido difícil, pero ha salido adelante.