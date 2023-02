Aún con aumento al salario mínimo no alcanza para sostener a una familia: amas de casa

El salario mínimo es de 207 pesos con 44 centavos a partir del 1 de enero de este 2023, la inflación del 7.9 ha generado una fuerte presión en los precios de los productos básicos, bienes y servicios, con ese ingreso solo se alcanza a comprar un pollo y no alcanza ni para una familia de cuatro personas, el escenario no es de lo mejor, el supuesto aumento al ingreso trajo como consecuencia que los precios se eleven, a las casas de empeño están acudiendo muchas personas y estamos muy lejos del bienestar ofrecido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exponen amas de casa y hombres consultados.

Una comerciante del mercado público municipal Juan Sabines, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, comentó que en nada nos beneficia el supuesto aumento del salario mínimo en Chiapas, en vez de que vaya para arriba va para bajo el ingreso, el dinero no rinde, una familia que tiene dos o tres hijos no come con cien pesos, a nosotros que vendemos en el mercado no nos alcanza para el desayuno, comida y cena, los precios de los productos básicos están muy altos.

Una ama de casa que llegó a comprar al mercado Juan Sabines, expuso que las familias se limitan mucho, 207.44 pesos no alcanza ni para un día, aunque la familia estuviera compuesta por dos personas, ni siquiera para un alimento, menos para tres, es decir, desayuno, comida y cena, no impacta el aumento al salario, los precios de los productos básicos han aumentado mucho.





El aumento al salario mínimo no impacta en la economía



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/1DOYW1talw — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 6, 2023





En una empresa de joyería, enfatizó que con ese aumento al salario mínimo no se alcanza a comprar mucho, no nos sirve de nada, no nos alcanza para comprar muchos productos de la canasta básica, no se adquiere lo indispensable, cuando menos menos se requeriría de otros 200 pesos más.

Una jefa de familia que junto con su pequeño hijo se encontraba en busca de los productos básicos, dijo que ni estirando los 207.44 pesos alcanza para mucho, es mínimo el ingreso, si alguien se enferma no alcanza para los servicios médicos, puesto que muchas empresas no otorgan la seguridad social, el supuesto aumento es poco y no nos impacta positivamente, no es suficiente, los trabajos son esclavizados y mal pagados, existe mucha explotación.

Una persona que anda en busca de empleo cuenta que primero se hace ilusiones con encontrar una fuente de trabajo, pero lamenta que muchas personas que tienen un trabajo son sometidas a una jornada laboral mayor a las ocho horas, además de que no se conceden las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera la seguridad social, en tanto que los 207.44 pesos anunciados por López Obrador no alcanzan para mucho.

Este salario mínimo no impacta en el bienestar de las familias, realmente con el aumento que nos dan no se puede comprar nada, es como si no hubieramos tenido aumento al salario, la inflación es mucho más, los precios de los productos básicos nos están rebasando, con 207.44 pesos no podemos comprar ni la para lo que se usa en el día.





Aún con aumento al salario mínimo no alcanza para sostener a una familia: amas de casa



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/ulthXiEJSq — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 7, 2023





Por su parte, una ama de casa que a la vez es profesora de educación básica del sistema estatal, expuso que este ingreso sirve solo para medio comer, los insumos para los alimentos están todos muy caros, comer sano es más caro, las verdudas están mjuy altas en su precio, hay poco que hacer con este ingreso, nada más para un pollo.





Lee más: La pobreza se alimenta de la inflación en Chiapas: Banco de México





Una ama de casa que dijo ser soltera, enfatizó que esos 207.44 pesos se gastan en una sola comida, ahora si la familia es grande menos que alcance, no nos sirven para mucho, no hay bienestar, están muy caras las cosas, solo el kilo de pollo está a 90 pesos, aunque en otros lugares es mayor a los 100 pesos, 120 pesos.

Otra ama de casa perteneciente al sistema educativo, sostiene que nos aumentaron y nos quitaron, esto es, nos aumentan el salario mínimo, pero nos quitan la posibilidad de bienestar por los altos costos de la inflación y de los precios de los productos de la canasta básica.





Finanzas ¡Por las nubes! Precios de productos incrementan hasta en un 50 porciento

El salario mínimo no nos alcanza para nada, los alimentos, el gas, el servicio eléctrico, el transporte, la educación, las deducciones como el mismo impuesto al trabajo son altos, por lo tanto, no se alcanza el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.

La experiencia de los varones es tambien coincidente, y narran que los primeros productos en aumentar su costo fueron los combustibles tras el incremento al salario, mientras que el salario mínimo no alcanza para los productos básicos, no vemos lo ofrecido port Andrés Manuel López Obrador, hoy no hay respuesta que prometio, existe una carencia muy fuerte.

En ello coincide otro obrero, con lo que se compraba hace cinco años ahora solo alcanza para un 40 por ciento de los insumos alimentarios, ha sido un engaño lo ofrecido por López Obrador, en el sentido de que los precios no iban a subir, la promesa de que mejoraría el salario es tan solo una falsedad, no nos alcanza para mucho, si al burócrata no le alcanza, menos para las amas de casa, para el campesino, para el comercio informal, el bienestar es solo en teoría.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️