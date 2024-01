Discapacitados y adultos mayores reciben aumento en la pensión Bienestar

El minuto del pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores aumento mil 200 pesos, paso de 4 mil 800 pesos a 6 mil pesos bimestrales, algunos bendecidos manifiestan su felicidad, pero hay quienes han visto suspendido sus pagos durante los últimos ocho meses, tres pagos de 4 mil 800 pesos y un pago de seis mil pesos, y eso les afecta en su economía, la causa es la homonimia, una persona con el mismo nombre en el municipio de Chenalhó en la región Altos de Chiapas.

La señora Edelmira Mondragón Acosta, con domicilio en la colonia Chiapas Solidario en el norte de Tuxtla Gutiérrez, cuenta que su esposo Manuel Pérez Pérez de 76 años de edad no cobra desde el mes de marzo del 2023 y el pretexto es que el sistema de la Secretaría de Bienestar detectó a una persona con el mismo nombre en Chenalhó con menor edad y aunque la Clave Única de Registro de Población es diferente, suspendió los dos registros.

México Calendario de pagos Pensión del Bienestar 2024

También puedes leer: ¿Te está pegando la cuesta de enero? Te damos varios consejos

En entrevista en la sucursal del Banco del Bienestar en la avenida central entre séptima y octava poniente, comentó que se trata un abuso de poder por parte de la institución, de una violación de sus derechos y un agresión a un adulto mayor, le han pedido iniciar nuevo registro en la institución, lo que ya hizo pero no se lo han validado y llega sin poder cobrar la cantidad de 20 mil 400 pesos, recursos que le sirven para atender su alimentación, salud, transporte y otras necesidades.





En las oficinas de la delegación federal de la Secretaría de Bienestar le dicen que tiene que esperar la validación, cuando se trata de un problema administrativo causado por la misma institución de la república, y lo más probable es que ya no l repongan los recursos que no ha podido cobrar, boola do sus garantías individuales, y sobre todo, el daño emocional y psicológico por no poder hacer uso de un recurso público que le corresponde, pues persiste inscrito en el padrón de beneficia, tiene tarjeta del Banco del Bienestar.

Mientras tanto, Don Jorge Morales López confirma que hubo un aumento en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 4 mil 800 a 6 mil pesos, la diferencia es de mil 200 pesos del último bimestre del 2023 al primer bimestre del 2024, agradece el aumento y espera que siga aumentando en su monto para el mayor beneficio de las personas adultas mayores, lo necesitamos, vive en la colonia los Pájaros, acudió solo a la sucursal bancaria para retirar sus recursos, cuenta que el aumento que ha sido constante le ha significado una gran ayuda.

En su momento, la señora Mercedes Martínez Culebro, de la colonia Albania Baja, comentó que está muy contenta, dice que fueron sus amistades que ya han cobrado quienes le adelantaron la noticia de que hay aumento en el monto, está feliz, cobrará cada dos meses seis mil pesos y la diferencia de mil 200 pesos son muy buenos y se emplean en los alimentos, en la casa solo ella cobra, su esposo ha fallecido, sus hijos lo cuidan y están al pendiente, lo acompañan y le surten su despensa.

Pareja de adultos discapacitados esperan afuera del Banco Bienestar para poder cobrar su pensión / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El servidor de la nación de la Secretaría de Bienestar, Jose Rafael Valencia Camacho, pidió hacer fila en la banqueta del Banco del Bienestar solo el o la titular, los familiares se deben hacer aun lado, por si n casita ser auxiliado en la ventanilla la persona que va a cobrar puede auxiliarle, se trata de evitar aglomeraciones porque las oficinas de la banca con muy pequeñas, también se trata de evitar quitarle un asunto a un adulto mayor en el interior de las oficinas bancarias, "a veces los familiares se sientan y el adulto mayor queda parado y no se vale, primero son ellos, el adulto mayor y las personas con discapacidad.

Este martes acuden a cobrar las personas que su apellido paterno empiece con la letra "M", la prioridad en el acceso a la sucursal bancaria son las personas con discapacidad, así han ingresado varias personas en sillas de ruedas, aunque vengan tarde tienen que pasar primero, no es necesario llegar temprano a hacer filas, pasan a cobrar sin hacer filas, explicó en entrevista.

Local Proyección de pagos de la pensión del ISSSTE 2024

Pidió a las personas que su primer no empiece con la letra M hacerse aún lado de la fila, a otras letras corresponderá otro día, quienes no hayan cobrado el día de inicio del pago que fue el 3 de enero, es decir, de las letras A a la M su pueden asistir, el resto de las letras del abecedario tienen que esperar su turno según los días que les corresponde, evitar aglomeraciones en la sucursal bancaria, pidió a los hijos tratar bien a los adultos mayores, porque dice que ha sido testigo de que algunos le gritan a los abuelitos y no se vale.

Adultos mayores hacen largas filas afuera del Banco Bienestar para poder cobrar su pensión / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Pidió a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que apoye a las personas adultas mayores en su seguridad vigilando el tráfico porque hay automóviles que pasan muy cerca de la banqueta donde hacen filas, otros taxis que llegan casi hasta la puerta de la banca y eso es un riesgo, es un deber atender bien y proteger a los adultos mayores, incluso reporto que en otro día tránsito municipal aplicó una infracción a un familiar que llegó con sus adultos mayores a la institución bancaria y eso no se vale también es un abuso.

El pago inició el 3 de enero con el apellido paterno iniciado con la letra A, los apellidos paternos de la letra B cobraron el 4 de enero, el 5 y 8 de enero la letra C, las letras D, E y F el 9 de enero, la letra G el 10 y 11 de enero, las letras K, I, J y K cobraron el 12 de enero, la letra L el 15 de enero y la M el 16 de enero, mientras que las letras N, Ñ, O cobrarán el 18 de enero, las letras P y Q cobrarán el 19 de enero, la letra R los días 21 y 23 de enero, la S el 24 de enero, las letras Y y U cobrarán el 25 de enero y las letras V, W, X, Y, Z, cobrarán el 26 de enero.