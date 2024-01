Crisis en el ISSTECH: Derechohabientes denuncian mala calidad en los servicios médicos

En el Hospital Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) hay una ausencia en la calidad de los servicios médicos, durante el 2023, si re todo, en el segundos semestre, hubo muchos retrasos en la entrega de medicinas durante emy esperan que no se repita en este 2024, algunos pacientes mencionan que debe ser a igual obligación del trabajador y derechohabiente, igual servicio de seguridad social.

En el Hospital de Especialidades Vida Mejor en el boulevard Juan Pablo II encontramos pacientes con muchas quejas, cómo con Ramón de Jesús Escobar, de más de 85 años, que acudió para ser atendido por un angiólogo enviado por la Clínica 14 de Septiembre, sin embargo al acudir a su consultorio no había el registro de la cita, no obstante que la misma unidad médica que lo envía por la urgencia de servicios especializados por mejorar su circulación.

En entrevista nos confirmó que lleva muchos años asistiendo a la unidad 14 de Septiembre pero por su edad y los años de la enfermedad, con el antecedente de fumar, requiere de mayor especialización, lamentablemente tendrá que empezar de nuevo para gestionar sus servicios especializados y moverse solo en taxis esperando que llegue el momento en que lo ou da atender un angiologo en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, es derechohabiente por el magisterio y desea mejor calidad de vida con base en lo que espera sea la alta especialidad en la atención médica.





El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas ejerció en el 2019, mil 612 millones 885 mil 832 pesos con 12 centavos, para el 2020 un monto de mil 613 millones 259 mil 069 pesos con 74 centavos, para el 2021 aplicó mil 612 millones 694 mil 635 pesos con 07 centavos, para el 2022 un monto de mil 612 millones 831 mil 892 pesos con 83 centavos, para el 2023 un techo financiero de mil 616 millones 171 mil 203 pesos con 46 centavos y para este 2024 será de superior a esa cifra.

Otra persona adulta mayor acudió con esperanzas de recibir la atención calidad en lo que la institución llama alta especialidad, no aceptó videos y fotos pero nos compartió el gran error del personal de la Dirección General del ISSTECH, que en su credencial de jubilada del sistema educativo en el padrón de derechohabiente en vez de escribir su no creo en su credencial aparece el nombre de su hija la trabajadora que la afilió, hace unos días actualizó el documento y por muchos factores no de dio cuenta de que se trataba de su fotografía en su credencial de derechohabiente pero con el nombre de su hija Karina Berenice Ramírez López quien la afilió, por lo tanto, no recibirá servicios de ningún tipo hasta que lo corrija, a su edad avanzada seguirá con los trámites por error de la institución.

Mientras tanto, Don Jesús Zapata Gutiérrez, expuso que su caso es complejo, resulta que acudió a servicios médicos en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISSTECH y resulta que su expediente impreso estaba vacío, es decir, el personal administrativo perdió el historial de información, no obstante que esa información es de primera necesidad para un diagnóstico adecuado ante la enfermedad crónica, esto no debe ocurrir porque es la vida del paciente, de esta información depende la calidad de su atención, los diagnósticos futuros y la adecuada medicación, pide al personal profesionalismo porque es la vida del ser humano.

Otra paciente, doña María de Paz, le ocurrió lo mismo, va a cita en el tiempo, en el día y en la hora que le sugirió el especialista pero resulta que cuando acudió al consultorio en espera de recibir un diagnóstico de calidad y una medicación de calidad su expediente no tenía la información y de ello, dice, es responsabilidad el personal del archivo clínico que es quien realiza la agenda de citas

Otros pacientes sin aceptar entrevistas nos compartieron que el ISSTECH está muy mal, y lo está porque "así está la cabeza", es decir, no hay calidad humana en el servicio y eso es porque nos hemos enterado de que muchas plazas se heredan, aunque imparten que ha mejorado los tiempos del surtimiento de la receta, hace falta humanismo, la mano en el corazón de los trabajadores para servir a los que necesitan del servicio médico, entre ellos Porfirio Ojeda que expone que el pasto seco es una evidencia de que hace falta calidad en el mantenimiento al Hospital de Especialidades Vida Mejor y si así está afuera así está lo de adentro, falta dos calidad humana en todos los servicios, comenzando con el humanismo de los policías que cuentan las entradas.