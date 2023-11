Fracasa el Buen Fin en Tuxtla Gutiérrez: participarán únicamente 200 comercios

En Tuxtla Gutiérrez fracasa el Buen Fin, de un universo de 2 mil 500 comercios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, solo 200 participan en esta actividad, los usuarios o consumidores pueden verificar a través de la Página de la Procuraduría Federal del Consumidor www.profeco.gob.mx, los comercios que participan en la promoción de precios del fin de semana más barato del año del 17 al 20 de noviembre.

En Tuxtla Gutiérrez fracasa el Buen Fin / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Hay comercios que no están inscritos en el programa del Buen Fin pero aprovechan el logotipo para ofrecer descuentos y convocar a la clientela a observar sus productos y precios, entre ellos algunas casas de empeño, y otros, por ello es recomendable que las personas que se disponen a comprar constante cuáles son los comercios afiliados, precios, calidad de sus productos y los plazos en caso de que haya ventas a crédito.

El 7 de septiembre de este año cuando el presidente de la Canaco de Tuxtla Gutiérrez, Hugo Armando Porras Pérez, anunció la edición número 13 del Buen Fin dijo que la proyección es alcanzar ventas por seis mil millones de pesos, y para participar los negocios tienen que registrarse en una plataforma digital: www.elbuenfin.canaco.mx.

Los precios y ofertas de las empresas deberán ser vigilados por el personal de la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo, estás oficinas no aportan información sobre el mecanismo de verificación de precios, no tiene personal suficiente y se niega a brindar información de todo tipo aunque es de su competencia.

La delegación estatal de la Profeco se ubica en el segundo piso del edificio Anexo de la Torre Chiapas, donde la delegada se niega a hablar con los medios de comunicación, no hay verificación de precios, no hay inspección y vigilancia, no hay trabajo de campo a horas de iniciar las actividades del Buen Fin para que los comercios cumplan con los precios, promociones y descuentos que ofertan.