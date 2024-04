Denuncia Ciudadana: Calles de Patria Nueva para llorar, habitantes piden atención urgente

Habitantes de la colonia Patria nueva justo en la calle abedul se encuentran molestos por las calles que llevan más de 8 años en malas condiciones, poniendo en riesgo a los habitantes sobre todo en temporada de lluvias.

Ante ello Guadalupe Ruíz, habitante de esta colonia mencionó que ella lleva viviendo en el lugar aproximadamente 8 años, desde que llegó a habitar ahí ya estaban en mal estado; "cuando llegue a vivir aquí ya estaban así, todas feas, cuando llueve se ponen los charcos de agua no se pueden ni pasar".

Ruíz se dedica a la venta de frutas, y argumentó que quisiera vender más cosas, pero por las condiciones de las calles y que hay mucho polvo no puede expandir más su venta, ya que sería una contaminación para sus alimentos, "por eso mismo no saco más pues, de ahí me gustaría meter pozol, desayuno, pero como el polvo es mucho y luego ya vienen los tiempo de lluvia, ya no se va a poder vender", dijo.

Además aseguró que ya se ha reportado las malas condiciones de las calles pero han hecho caso omiso, hasta ahora nadie ha llegado a verificar, cuando les mencionaron que llegarían, por lo que para ella han perdido credibilidad el ayuntamiento municipal.

Finalmente hacen el llamado a las autoridades, donde esperan que estas calles sean compuestas, "aunque sea este pedacito que compongan", abundó la habitante, esperando una pronta respuesta ya que incluso tienen que tapar las ventas con plástico para que no entre el polvo, lo que también es un riesgo de enfermedades respiratorias.