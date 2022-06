Celebran el día Mundial del Donante de Sangre en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- En el marco del Día mundial del donante de sangre qué se celebra cada 14 de junio, quiénes de manera voluntaria han acudido a donar en diferentes bancos de sangre en diferentes ciudades de la república, Cristóbal empezaron a donar desde el día de ayer lunes.

En el caso de San Cristóbal de Las Casas en el banco de sangre ubicado en el hospital de la mujer en San Cristóbal, hombres y mujeres llegaron a donar sangre desde el día de ayer lunes y concluirá hasta el próximo viernes 17, pero el banco continúa abierto todos los días a quienes desean donar más sangre.





En el banco de sangre ubicado en el hospital de la mujer en San Cristóbal, hombres y mujeres llegaron a donar sangre desde el día de ayer lunes / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Al respecto, el Dr. Walter Álvarez encargado del banco de sangre en el hospital de la mujer dijo que todos los que desean participar de manera voluntaria a donar sangre podrán asistir desde muy temprano en ayunas y que no hayan consumido alcohol, además que no se encuentran enfermos, de lo contrario no podrán donar sangre, a partir de los 18 años podrán asistir para que les hagan una prueba previo para la extracción de 400 Ml. de sangre y que deben de pesar más de 50 kg.





Lee más: Chiapas en decimonoveno lugar nacional en donación y trasplante de órganos





"Nosotros estamos aquí todos los días y para este día mundial del donante de sangre, empezamos desde el día de ayer lunes y concluirá el viernes, pero este banco continuará abierto todos los días y a los que desean donar deberán presentar una identificación oficial entre hombres y mujeres, solicito a las y los ciudadanos asistir de manera voluntario para donar su sangre, "porque donar sangre es salvar vidas".

Finalmente, el encargado del banco de sangre, dijo que existe una campaña permanente de donación de sangre en el centro y salud de la cabecera municipal de Chamula, y que también pueden asistir de manera voluntaria en el centro de salud desde las 7 de la mañana llevando una identificación oficial.