En lo que va de este año la Secretaría de Salud de Chiapas no ha registrado casos de dengue, a pesar de que en 2022 la entidad cerró con 949 casos confirmados y una persona fallecida en la zona del Soconusco, posicionándose en el número cinco a nivel nacional, esto de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.

Claudia Patricio Navarro Nolasco subdirectora de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, señaló que durante la temporada invernal la posibilidad de que se registren casos de dengue es baja, aunque el año pasado y principios de 2023 ha sido atípico, debido a que los Frentes Fríos han ocasionado lluvias en algunas regiones del estado, lo cual provoca la proliferación del mosquito transmisor.





Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo las ciudades con mayor incidencia





“Acabamos de pasar una temporada de lluvias, estamos en frentes fríos y muchos frentes fríos generan lluvias y eso condiciona a que se generen más criaderos en donde sale el zancudo, en este caso hablando del zancudo que transmite el dengue, sin embargo, los municipios particularmente Tuxtla Gutiérrez y ciudades importantes se están haciendo campañas de fumigación al interior para disminuir la molestia sanitaria que representa en este momento el zancudo”, puntualizó.





Chiapas con casos de dengue mayor en Tuxtla y Tapachula





La funcionaria estatal explicó que las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo las más vulnerables al registro de este padecimiento por el volumen de población, aunque situaciones como la acumulación de agua en recipientes en colonias de la periferia, ocasionan la detonación de criaderos de mosquitos Aedes Aegypti.





Frente frío provoca brote de zancudos posicionando a Chiapas con casos de dengue





“Hay temas en particular, sabemos que en Tuxtla Gutiérrez en ocasiones no tenemos el suministro de agua de manera cercana lo voy a decir así, y eso hace que acumulemos agua en tambos, en cubetas y en muchas ocasiones no las lavamos, no tenemos particularmente cuidado con ellas y esto genera la presencia del vector”, apuntó.





Dentro de los síntomas que se pueden generar con este padecimiento se encuentran fiebre, dolor de cuerpo, dolor de las articulaciones, dolor muscular, dolor en los ojos y dolor de cabeza, por ello la especialista recomendó a la población que en caso de presentar alguno de estos malestares, deberán acudir a las unidades médicas para su valoración y aplicación de la prueba, para evitar una complicación y se brinde la atención inmediata.