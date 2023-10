Chiapas dentro de los 5 estados con más desnutrición: BAMX

Según el Índice Global del Hambre (GHI), México ha experimentado un retroceso en su lucha contra el hambre. En 2022, el país cayó al lugar 42 en el índice, en comparación con el lugar 39 en el año anterior y el lugar 23 en 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a la asociación civil Melel Xojobal, en Chiapas, la desigualdad y la pobreza son enemigos de niñas, niños y adolescentes, que diariamente mueren por desnutrición, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, rubros en los cuales tenemos la tasa más alta del país, pues 1 de cada 10 niños mueren por esta causa.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Para ello Gabriella Rosato, gerente nacional de Alianzas Estratégicas de la Red de Bancos de Alimentos de México, mencionó que Chiapas ocupa actualmente uno de los primero 5 lugares a nivel República, en donde es uno de los estados con más desnutrición, donde ligado a ello se encuentra el nivel de pobreza.

"Chiapas esta dentro de los primeros 5 lugares por desnutrición infantil, en comunidades que son urbanas, rurales e indígenas, donde cada mes el banco de alimentos de Tuxtla Gutiérrez atiende dentro de 10 mil a 15 mil personas", informó la gerente de Bamx.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Por lo que el porcentaje de este estado en cuanto a inseguridad alimentaria esta entre el 70% y 77%, por ser un estado del Sur Sureste junto al estado de Oaxaca y Guerrero, en donde se ubica la población que más enfrenta hambre.

A veces se cree que el hambre se encuentra en las comunidades rurales o en las comunidades más alejadas, pero también en nuestra capital, hay muchas colonias que sufren por la problemática del hambre", abundó Rosato.

De los factores principales comentó que se va heredando de generación tras generación, en este caso mujeres que se encuentren embarazadas y están en desnutrición, lamentablemente darán a luz a un bebé desnutrido. Esto se encuentra ligado principalmente al tema económico, lo que les impide tener una alimentación digna.

"Aquí en Chiapas el tema de la desnutrición sigue siendo en 2023 un reto muy grande, una población evidentemente mal nutrida o desnutrida, es una población que no puede estudiar, imaginemos que son jóvenes estudiantes, niños que tienen que acudir a la escuela y si no tienen una nutrición suficiente no pueden desempeñarse, así como personas del campo, si no tienen una alimentación suficiente", enfatizó Gabriella.

En Tuxtla se han detectado algunas colonias que padecen desnutrición, son las del lado oriente de la ciudad o bien algunas cercanas al banco de alimentos, así como Berriozábal, Chiapa de Corzo, al igual que colonias del lado Poniente de Tuxtla.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Es por ello que la labor del banco de alimentos en Tuxtla Gutiérrez, así como en la república, se dedica a ayudar de manera gratuita a las personas que se encuentren en situación vulnerable, atendiendo cerca de 2 millones de personas en toda la república mexicana todos los dias , el año pasado con toda la Red de Bancos de Alimentos recaudaron más de 150 mil toneladas de alimentos, apto para consumo humano.

En donde el registro de familias es de manera gratuita y a través de un estudio socio económico se les evalúa, posteriormente las familias detectadas comenzarán a recibir estos alimentos, el cual se recolecta a través del apoyo de la ciudadanía.

También en estos momentos han apoyado a la población migrantes, en donde a través de asociaciones civiles u organizaciones, han apoyado a los asilos migrantes, ya que este banco de alimentos el reto es poder compartir los alimentos a cualquier tipo de población que se encuentre en inseguridad alimentaria. En el municipio de Tapachula, también a diario este banco de alimentos apoya a esta población migrante, así como en San Cristóbal de las Casas, donde se ubica otro banco de alimentos.

- Donde acudir si quieres apoyar a la colecta de alimentos

Cabe mencionar que este mes de octubre se considera el mes de la alimentación, el cual se conmemora el 16 de octubre el "Día Mundial de la Alimentación", pidiendo el apoyo de toda la ciudadanía chiapaneca aportando alimentos no perecederos, así como alimentos básicos para la alimentación de millones de personas.

Rocío Soledad Veytia Negrete, directora del Banco de Alimentos, mencionó que a partir de este 14 de octubre inicio la colecta de alimentos, haciendo presencia en los dos Walmart de la ciudad del lado Oriente y Poniente, esto para apoyar a 17 mil personas adscritas al banco.

Puedes leer también: Diputado apoya la petición de desincorporación de ejidos en Honduras de la Sierra

De lo que más necesitan son granos, en donde las empresas casi no les donan, por lo que recurren a la ciudadanía, sobre todo pidiendo; frijol, arroz, azúcar y aceite, ya que estos alimentos son productos básicos para alimentar a las personas.

Los días que estarán en este supermercado son los días 14 y 15 de octubre, así como 21 y 22 de octubre en un horario de 10:00 am a 6:00 pm, en donde esto ayudará a 2 mil 500 familias, 34 instituciones así como personas vulnerables que se encuentran temporalmente de paso por la ciudad capital.