¡Orgullo zoque! Artista de Chiapas lleva su talento a eventos internacionales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Pedro Hernández Morales, un diseñador gráfico de 37 años de edad y originario de la capital chiapaneca, ha logrado abrirse paso en el mundo del arte y llevar su talento más allá de las fronteras de su estado natal. Con raíces zoques y una pasión innata por la pintura, Pedro ha encontrado en el arte una forma de expresión y una oportunidad para superar las adversidades.

Desde temprana edad, Pedro se adentró en el arte del grafiti, explorando las calles de Tuxtla Gutiérrez con un grupo de amigos. Pedro proviene de una familia de escasos recursos donde incluso no contaban con luz eléctrica, así también es descendiente de familia zoque su mamá de apellido Ovando y su papá Megchún. Por parte de su mamá la gran parte de su familia es de artesanos y músicos.

Su destino dio un giro cuando caminando por las calles de Tuxtla con un grupo de amigos con los que se dirigía a realizar grafitis se topó con un taller de pintura el cual llamó su atención. Fue en ese lugar donde conoció al maestro de pintura, Roselio Mejía, quien se convirtió en uno de sus mentores.













Otro de los maestros destacados en Chiapas y con el que colaboró por 10 años, fue Martín Avadia Gordillo, Pedro comenta que fue quien lo nutrió de conocimientos en escultura y murales.









Tras los trabajos realizados, Pedro logró ser seleccionado para representar a Chiapas en "Mexican Fiesta" , un evento celebrado en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos.









Aproximadamente hace 5 años, Pedro tuvo la oportunidad de conocer al director de la fundación Jalisco en una galería de arte, quien le brindó apoyo para tramitar su visa. Ahora, se encuentra emocionado por el primer evento al que acudirá, "Ciudades Hermanas", que se llevará a cabo en Laredo, Texas.









Para esta ocasión, Pedro ha preparado una serie de obras pequeñas, entre ellas pinturas al óleo que representan el estado de Chiapas, así como esculturas de menor tamaño.

Para Pedro Hernández es un sueño más de su lucha constante para poder llegar a la cima; “es una lucha constante, es gratificantes, se siente bonito, me he dedicado a trabajar y cuesta asimilar o te cae después el 20 ver hasta donde he llegado”, finalizó el artista.