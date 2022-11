Chiapas registra un promedio anual de 11 mil casos nuevos de diabetes

Chiapas registra un promedio de once mil casos nuevos anuales de diabetes mellitus, las causas principales son la cultura alimentaria, el consumo de alimentos enlatados, grasas, azúcares, la falta de acción física, la obesidad y el sobre peso, la más frecuente es del tipo dos que se presenta en los adultos, el organismo deja de producir la insulina y afecta a órganos blandos como los riñones, el cerebro y el corazón, y como consecuencia, desemboca en las enfermedades cardiovasculares, informó la doctora Elena Moreno Lázaro, Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles de la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Internacional de la Diabetes el 14 de noviembre, que se conmemora los cien años del descubrimiento de la insulina, el tratamiento principal para el manejo de la diabetes, debemos hacer conciencia de la importancia de la prevención mediante el consumo de alimentos sanos, detectar a tiempo la enfermedad y acudir al diagnóstico y tratamiento oportuno, la prevalencia de la enfermedad es del 5 por ciento con una población que se espera que debería enfermedad de un universo global en el estado de 5.6 millones de habitantes.

Llevamos en este 2022 como probables alrededor de 11 mil, de los cuales ingresan a tratamiento solo un 50 por ciento en las más de mil unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado, esto es, se trata de una enfermedad se puede prevenir, el principal factor de riesgo y obesidad, esto es lo que predispone a la persona a que desarrolle diabetes, lo que hace que la insulina no funcione bien en el organismo, no controla los niveles de glucosa en la sangra, es falso que el susto y el estrés sea la causa, se desarrolla a lo largo de la vida de las personas.





Lamentablemente la población prefiere bebidas azucaradas en vez de agua, hábitos inapropiados que en cinco o 10’ años predispone a la enfermedad, se inicia con sobrepeso y obesidad, los síntomas son un incremento del apetito, una disminución drástica de peso, abundante sed, ganas de ir al baño con mucha frecuencia, síntomas que no necesariamente se presentan juntos, o puede no presentarse, por ello, hay que presentarse a estudios de diagnóstico y de prevención, en el año se realizan unas 500 mil pruebas rápidas, es recomendables al menos una vez al año para mayores de 20 años.

No es un tratamiento estandarizado, es muy específico para cada paciente, no es el mismo tratamiento para todos, se evalúa los años de evolución de la enfermedad, la edad, si se presenta obesidad o sobrepeso, otras comorbilidades como la hipertensión y la dislipidemia, no tenemos estadística del número de pacientes que ha migrado de la obesidad y del sobrepeso a la diabetes, pero hay muchos casos, lo ideal es recomendable a tiempo la enfermedad por el daño al cerebro, ojos, riñones, el corazón y es causa de lesiones como pie diabético, también se presenta adormecimiento de extremidades, falta de circulación y la pérdida de la sensibilidad.













Moreno Lázaro insiste en la detección a tiempo porque en muchos casos la diabetes es causa de eventos cerebrovasculares e infartos agudos al miocardio, además, del universo de casos nuevos por año, hay un elevado número de pacientes diabéticos infantes, la diabetes del tipo 1, no se tiene el número preciso, pero son casos que presentan la enfermedad desde el nacimiento, no la producen la insulina o la producen de manera limitada, al crecer sin identificar la enfermedad la desarrollan a corta edad, menores de 12 años.

Si no hay insulina en el organismo el ser humano no puede procesar la glucosa y estos causan estragos de manera paulatina, la diabetes afecta el páncreas, mientras que la obesidad y el sobrepeso desarrolla hígado graso y posterior a eso se desarrolla la diabetes, son patologías diferentes, no siempre se presentan de manera conjunta, la atención en el sector público es gratis, mientras que en el sector privado por consulta por paciente va de los mil pesos a los 3 mil pesos o más, si no nos atendemos a tiempo la diabetes va a desembocar en muchas enfermedades crónicas degenerativas, apuntó.