Se acreditaron médicos veterinarios para evitar infecciones por influenza aviar: SENASICA

La Coordinación Regional VI del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha acreditado a médicos veterinarios en cada una de las 105 granjas avícolas en Chiapas, para regularlas con prácticas de manejo y medidas de bioseguridad para evitar que se infecten del virus de la influenza aviar AH5N1, existe el riesgo de que aves silvestres sean portadoras.

Especialistas de la institución en Tuxtla Gutiérrez informaron que las buenas prácticas que se les exige a las granjas registradas ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es que no tengan contacto con personas extrañas, es una responsabilidad directa que deben acatar los empresarios.





Lamentablemente no es posible tener el control, ni la supervisión de toda la producción de aves de traspatio, y existe el alto riesgo de que sean ellas las que contribuyan con la dispersión del virus, precisamente porque no hay control y está presente en todos los ejidos y comunidades rurales del estado, explicó.





Aclaró el especialista del SENASICA en Chiapas que no puede haber granjas que no estén registradas ante la SADER porque de no hacerlo no pueden vender el producto, no puede comercializar el pollo, la supervisión por la presencia de la influenza aviar empezó en el estado en el mes de junio, debido a brotes en el norte del país.

En los próximo miércoles se sostendrá una reunión con productores de Chiapas y especialistas del Sistema de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, al que asistirán representantes del gobierno del estado y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para evaluar los resultados de la estrategia federal de prevención.

El personal acreditado por el SENASICA reporta por ahora que en Chiapas estamos libre de la influenza aviar, "aquí no tenemos problemas, pero se está procurando que no nos vaya a entrar, nos puede llegar por varias vías, por las granjas, por la producción de traspatio y por la presencia de las aves migratorias y estás no las podemos detener, ni controlar.





Para establecer buenas prácticas de manejo y control frente a la influenza aviar / Foto: Marvin Bautista | El Diario del Sur





Lo complicado es que todos los ejidos tienen producción de aves de traspatio, esa es la problemática, ahí no hay bioseguridad, de llegarnos la enfermedad patógena causaría una alta mortalidad, se cree que e virus AH5N1 puede afectar al humano también, por ahora podemos estar tranquilos, las medidas de bioseguridad están ayudando en Chiapas, los productores deberán reportar de inmediato los casos sospechosos, tienen sus médicos veterinarios acreditados, apuntó.

Cuando se te va un reporte se irán a hacer muestreos, en Tuxtla Gutiérrez tenemos en el SENASICA nuestro Laboratorio de Biología Molecular con alto nivel de bioseguridad para estudiar las nuestras y obtener de inmediato los resultados, todos los productores lo saben el camino, el personal de las empresas saben que deben evitar visitas, el personal despojarse de sus ropas, bañarse de manera responsable, cada Granda tiene su médico acreditado y ellos son los responsables de saber qué hacer, reiteró el personal.

Nadie en ninguna empresa debe decir que no sabe qué hacer, las granjas no deben tener contacto con aves migratorias, con aves silvestres, lo que pasó en el municipio de Juárez es un caos aislado en una producción de traspatio, no es granja, se sacrificó toda la producción de aves, se desinfectó, se sanitizó, sigue ahí el personal, también personal de la Secretaría de Salud, se amplio el radio de acción, a los 21 días se van a meter aves, se van a muestrear y si no se confirma el virus se levanta la cuarentena, explicó el SENASICA.