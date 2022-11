Confirman primer brote de Influenza Aviar en Chiapas

El brote de influenza aviar registrado en la localidad Nicolás Bravo Primera Sección perteneciente al municipio de Juárez, Chiapas, ubicado a casi 4 horas de la capital del estado; arrasó con todas las aves de traspatio de la ranchería Santa Bárbara.

Rodolfo Hernández Domínguez, encargado del rancho Santa Bárbara detalló que de las 220 aves de traspatio que tenía la granja, todas se murieron, ya que presentaron síntomas de decaimiento y pérdida de apetito; la mayoría falleció en un lapso de seis días, mientras que tres tuvieron que ser sacrificados.

“Pues empezaron a morirse uno por uno y de ahí se fue aligerando, hubo un día que murieron 50 y hasta que se murieron todos y de ahí los míos también se murieron… habían 185… entre gallos, gallinas y pavos”.





Cabe destacar que la Secretaría de Salud del Estado informó a través de un boletín de prensa, que se procedió a la toma de muestra a las personas que viven en la granja para determinar su situación de salud, aunque hasta el momento se encuentran sin síntomas. Igualmente, se informó que no se han reportado más brotes en animales de traspatio de la localidad.

“No, mi hija la más grande es la que anduvo con gripita pero ya se está controlando, pero no, yo no tengo nada”, informó el encargado del rancho.

Ante la notificación de esta enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves, pero que algunas cepas tienen la capacidad de transmitirse a los seres humanos, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), llevó a cabo actividades de limpieza y actualmente la granja está desinfectada.





Rodolfo Hernández Domínguez, encargado de la granja / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





En cumplimiento al protocolo de actuación para un brote de influenza aviar, se tomaron muestras a los personas residentes de la granja y al personal que manipuló a los animales, las cuales fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), para su análisis y dictamen.

José Alfredo Rodríguez Báez, agente municipal de la ranchería Nicolás Bravo Primera Sección del municipio de Juárez, confirmó que recientemente ocurrió la muerte de varios animales de traspatio en el rancho Santa Bárbara.

“El día de ayer, antier, no recuerdo muy bien, pasaron un médico a mi casa, un médico de SAGARPA que andaba investigando en el lugar, yo la verdad no estaba informado, por ahí estaba mi esposa, yo estaba trabajando y le informó del lugar, de la ubicación, ya después yo me fui por ahí y me enteré, pues solamente me comentó el encargado del rancho que los animales empezaron con gripa, con problemas que se ponían malitos”.





José Alfredo Rodríguez Báez, agente municipal / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Sin embargo, Marivel López Cruz quien vive cerca de la población afectada, destacó que las autoridades de la Secretaría de Salud no les han notificado algo a ellos.

“Vino un hombre preguntándome si se morían los animales y le dije yo que no, prácticamente aquí no. Donde han muerto es más para abajo le dije, fue todo lo que yo le dije pue”., indicó la mujer.

La Secretaría de Salud del estado puntualizó que ante el riesgo a la salud que implica este brote es prioritario contener, por ello se mantendrá activo el protocolo, así como el cerco sanitario en la granja de traspatio, a fin de evitar se extienda a otros lugares y garantizar la protección de la población.





Maribel López Cruz, habitante de Nicolás Bravo / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Hasta el momento el brote únicamente tiene registro en este municipio de la región Norte del estado, donde el origen de la enfermedad y posible mecanismo de transmisión pudo ser el contacto con aves migratorias, lo cual aún está bajo estudio protocolario.

Finalmente, el sector salud exhortó a la población que en caso de registrarse la muerte múltiple de animales domésticos y de corral, notificar de inmediato al Distrito de Salud correspondiente o al Senasica de su localidad.