Confirma Protección Civil que Chiapas podría tener hoy ciclón tropical

El potencial de lluvias seguirá suficiente para el registro de muy fuertes en Chiapas, lo cual será provocado por el sistema de baja presión que para este jueves 29 de junio podrá ser ciclón tropical, se situará al sur de Oaxaca y muy cerca de la región, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en puntuales a torrenciales en Oaxaca y Guerrero.

La Secretaría de Protección Civil indica que el ambiente será fresco durante la mañana y caluroso por la tarde, los vientos serán del Este y Noreste de 30 a 40 kilómetros por hora y con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, por lo que emitió Procedimiento Estatal de Alerta por Lluvias (PROCEDA) y recomienda a la población tener precaución.

De acuerdo con el pronóstico, se presentarían lluvias intensas con un rango acumulado de entre 75 y 150 milímetros en La Selva Lacandona, en la Frailesca, en la Sierra Mariscal, Istmo -Costa y Soconusco, y es probable que las precipitaciones se acompañen de tormentas eléctricas.

Por otra parte, se estarían presentando lluvias muy fuertes con un rango acumulado de entre 50 y 75 milímetros, en las regiones Maya, Norte, Tulijá Tseltal - Chol, Mezcalapa, De los Bosques, Valles Zoque, Metropolitana, Altos Tsotsil - Tseltal, De los Llanos y Meseta Comiteca Tojolabal.





La recomendación a la población es no transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no acercarse a postes o cables de electricidad, evitar cruzar puentes si el agua pasa por encima, ante una falla de la energía eléctrica es importante verificar que no existan cortos circuitos dentro de la casa.

También es necesario extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales debido a la baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o crecidas súbitas de agua con material de arrastre.