Colonias afectadas por lluvias en Tuxtla, conoce las que están en riesgo

En la colonia Infonavit Grijalva sus habitantes sufren cada temporada de lluvias, la calle Ricardo Flores Magón, se convierte en un gran río, las aguas bajan piedra, lodo, aguas negras de la red de drenaje, basura, ramas, a veces animales muertos, en algunas ocasiones han arrastrado vehículos, anoche fue la segunda lluvia de este año, el periodo de precipitación inició el 15 de mayo y concluye el 30 de septiembre, el fenómeno natural denominado La Niña traerá más lluvia este año que el pasado.

Así lo comparte Rosbita Ramírez, quien narra qué las coladeras están tapadas, dice que se han ingresado muchos oficios a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, pero no se ha rehabilitado la red, los oficios lo han reforzado las escuelas Jardín de Niños Samuel León Brindis y Escuela Primaria Juan Escutia, así como la Parroquia del Señor de la Misericordia, pero no han prosperado las gestiones.





Cuenta que no hubo otros daños, como pérdida de bienes, ni de personas, confía en que este año no hayan perdidas, sobre todo dice, porque quienes sufren más son los niños que van a la Escuela Primaria Juan Escutia, quienes llegan de las colonias 24 de Junio, Infonavit Grijalva, El Rosario, entre otras, tienen que mojarse los zapatos, a veces aunque no llueva se desplazan en esta calle principal aguas negras, expidiendo olores fétidos.

Así lo compartió Amparo Díaz, desde la plaza de Infonavit Grijalva, en esta vialidad también está tapada la red de drenaje, la fuerza del agua destapa las coladeras, el líquido corre por las calles, llega hasta el afluente icónico de la capital, pero contaminado, El Sabinal.





Una cuadrilla de la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, realiza labores de limpieza / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Rosario López, habitantes de la colonia El Paraíso, dice que desde la parte alta de las localidad se observa como se desplazan con gran fuerza por la calle las grandes corrientes y propone una posible solución a través de drenes pluviales para rectificación de las avenidas, que en vez de transitar las aguas por las calles sea por debajo y lleguen a desembocar en El Sabinal.

En la colonia contigua esta El Rosario, que también cuenta con el Arroyo Paseo de las Rosas, sus árboles de Framboyanes en avecina Rosa del Centro y Esquinca Paseo de Rosa generan una caída constante de ramas , hijas y Flores, los cables de electricidad están sobre las ramas de árboles, en ocasiones se han roto los cables por caída de ramas, afecta la casa de doña Martha Díaz, así lo cuenta y afirma que en algunos momentos se ha quedado sin luz.

En algunas calles también se observa basura, botellas de certeza, el Arroyo Paseo de las Rosas circula por otras avenidas, en algunos tramos está muy acotado, muy angosto, las tiendas ubicadas en las márgenes por ahora no presentan daños, así lo compartió Mario Sántiz, de una tienda de abarrotes, frutas y verduras.





Quienes sufren más las lluvias son los niños que van a la Escuela Primaria Juan Escutia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Una cuadrilla de la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, realiza labores de limpieza en esa zona, coordinados por Pablo López, dice que los únicos daños causados por las fuertes lluvias de la tarde y noche del miércoles fue el arrastre de escombro, basura, lodo, se seguirá limpiando pero el llamado a la población es que no tire basura, ni escombros en las calles.

El río Sabinal que cruza Tuxtla Gutiérrez de poniente a oriente y desemboca en el caudaloso río Grijalva, soportó ayer los fuertes escurrimientos, de este afluente y 26 arroyos se han retirado casi 4 mil toneladas de desazolve, documenta la Secretaría de Protección Civil de la capital.









Colonias en el lado poniente de Tuxtla





Tuxtla Gutiérrez sufrió una torrencial lluvia durante toda la tarde y gran parte de la noche del día de ayer, colonias se vieron afectadas ante este fenómeno además de sufrir caídas de árboles que golpearon automóviles, no obstante la preocupación por parte de los ciudadanos surgió debido a la colonia arroyo grande en donde por falta de drenaje y alcantarillado muchos vecinos perdieron sus posesiones más valiosas luego de que el agua entrara a sus domicilios sin poder hacer nada; las autoridades afirman que comenzaron los trabajos de limpia en múltiples colonias para evitar que esto vuelva a ocurrir.





Basura provoca que alcantarillado se congestione / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Tras los hechos registrados el día de ayer en la colonia arroyo grande, vecinos de las colonias como Terán, Real del bosque y Fovisste 2 ubicadas en el lado poniente de la ciudad se dieron a la tarea de reunirse para evitar una futura catástrofe, la respuesta por parte del ayuntamiento de Tuxtla fue general durante los servicios de limpia realizado el día de hoy, en donde comentaron que ya empezaron a trabajar para evitar que estas inundaciones vuelvan a ocurrir en la ciudad en esta temporada de lluvias.

Por parte de los colonos de Terán, está situación les aterra y es que el día de ayer vivieron una inundación a medias ya que el primer cuadro de la colonia si se vio afectada tras la intensa lluvia, Carlos Jose, líder del grupo de vecinos aseveró que esta situación rebasó a más de uno y durante esta mañana fue lo primero que se tocó en el grupo de WhatsApp del sitio en donde afirman que deben exigirle a las autoridades más alcantarillas y un mejor sistema de drenaje en la colonia.

“30 mensajes tenía al levantarme en donde me pedían que dialogara con las autoridades para mayor construcción de drenajes en la colonia, esta situación preocupó a más de uno y es entendible; esta temporada de lluvias puede afectar a más de un colono y lo mejor será que las autoridades puedan hacer bien su trabajo, esperemos que en los próximos días puedan estar aquí y solucionar las demandas por parte de los vecinos” comentó.









Reportan pérdidas por inundaciones vecinos del paso a desnivel en libramiento sur oriente y bulevar Andrés Serra Rojas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Colonos reportan las pérdidas que han dejado las lluvias





Reportan pérdidas por inundaciones vecinos del paso a desnivel en libramiento sur oriente y bulevar Andrés Serra Rojas, exigen reparación de daños y rectificación de obras complementarias, porque durante 40 años no tuvieron afectaciones, anoche que fue la segunda precipitación de la temporada, perdieron todo.

Dos toneladas de botes de aluminio, tres toneladas de fierro viejo, la corriente se originó por el escurrimiento de escombro sobre libramiento sur oriente donde se construye el paso a desnivel en bulevar Andrés Serra Rojas, tapó el paso, el canal amplio su cauce, paso en medio de la casa y se llevó todo lo que encontró a su paso en la colonia Arroyo Grande, la casa afectada se ubica en equina de avenida Rebombeo y Libramiento Sur Oriente.





Martín Sebastián López Sánchez, pide que se les pague el costo del material que se llevó la corriente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Al margen de un arroyo que baja de la Rivera Cerro Hueco, el reclamo dice Martín Sebastián López Sánchez, es que se les pague el costo del material que se llevó la corriente, el costo del material perdido es de 64 mil pesos en aluminio, y tres toneladas de fierro con valor de 12 mil pesos, material que colecta y compran, para su posterior venta.

También Mariano Sánchez Jiménez, dice que el material perdido es el patrimonio de su familia, y la exigencia es que se les pague lo justo, porque antes de las obras de construcción del paso a desnivel del libramiento sur oriente no se inundaba la zona y ahora ya es de alto riesgo, han perdido parte de su patrimonio.





Por su parte, don Jordan Juárez Coutiño, explicó que durante 40 años de lluvias nunca tuvieron inundaciones, la corriente con gran fuerza topó con el muro del libramiento sur en los registros, y el Arroyo que viene de Cerro Hueco se desbordó, en la casa en Libramiento Sur oriente número número 46, casi esquina con calle Rebombeo, se llevó gallinas, tres bombas de fumigar, líquido para el control de plagas de críticos, también un motor de electricidad para moler maíz, una tonelada de maíz, pastura en paca bovinos y borregos, plantas de limón que serían sembrados y plantas de ornato.





Una cuadrilla de la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, realiza labores de limpieza / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El costo de todo lo perdido, explica, asciende a poco más de 30 mil pesos, la petición es que se repare el daño causado por las inundaciones debido a las obras de construcción del paso a desnivel en libramiento sur oriente, dice que se rectifiquen las obras que serían las causantes de las inundaciones.

Mientras tanto, doña Olga Canseco, considera que no han funcionado las obras complementarias, debido a que generó un tapón de los escurrimientos por las fuertes lluvias, lo que no había ocurrido, como consecuencia de la inundación perdió sus gallinas y otros bienes.





Reportan pérdidas por inundaciones vecinos del paso a desnivel en libramiento sur oriente y bulevar Andrés Serra Rojas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la avenida El Palmar y Libramiento Sur en colonia Arroyo Grande, a doña Martha Alicia Zavaleta Ruiz, se le calló su barda de 10 metros y causó inundaciones, perdió estufas, colchones, ropa, trastes y camas.

Don Edilberto Astudillo, perdió todos los muebles del hogar, siguen limpiando la casa, perdieron computadoras, estufas, refrigeradores, mesas, sillones, la cisterna está llena de aguas negras, los equipos su taller de Mofles y Suspensión están inservibles, están llenos de lodo, la planta de soldadura quedó dentro del agua, su vivienda fue afectada con unos 30 centímetros de agua del nivel del piso, perdieron alimentos.





El río Sabinal de cruza Tuxtla Gutiérrez de poniente a oriente y desemboca en el caudaloso río Grijalva, soportó ayer los fuertes escurrimientos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otro vecino del libramiento sur oriente y paso a desnivel, Francisco Canseco, dice que sigue limpiando su casa, quedó llena de lodo, perdió muebles y ello es una evidencia de que algo está mal, las obras complementarias hay que rectificarlas, la red de agua, drenaje, dren pluvial, no dese más inundaciones.





Con información de Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas