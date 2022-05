Tuxtla cuenta con 26 zonas de alto riesgo por inundación ¿Las conoces?

El Secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, dio a conocer que la capital presenta 26 zonas o sitios de riesgo de inundación debido a la fuerza de los 21 arroyos, más los once canales pluviales, que requieren de obra hidráulica mucho más grande que la que se ha realizado en materia de desazolve, bordos de protección, ampliación de la capacidad de los afluentes y se han identificado cuatro edificios para ser ocupados como refugios temporales.

Entre las 26 zonas de riesgo de inundación se encuentra el punto del libramiento norte esquina con calle Flores Magón, por la fuerza de la corriente del arroyo El Bambú, que siempre presenta mucho material de arrastre, en la primera precipitación de 28.1 milímetros en la capital se registró menos arrastre de suelo pero persiste, se trata de escombros que la población tira en las partes altas de las colonias.





Con la limpieza y desazolve del Río Sabinal que cruza la capital de poniente a oriente y desemboca en el río Grijalva, se están disminuyendo los riesgos de inundación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otros puntos críticos sería La Ilusión, en la zona del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas o Universidad Salazar Narváez, uno más es la sexta norte entre primera y segunda poniente, está también la décima norte entre cuarta y quinta poniente, la 15 norte y séptima poniente, donde regularmente se inundan por la fuerza de la corriente de los arroyos, principalmente El Potinaspak, explicó.

Con la limpieza y desazolve del Río Sabinal que cruza la capital de poniente a oriente y desemboca en el río Grijalva, así como los afluentes tributarios, se están disminuyendo los riesgos de inundación, se tuvo la primera precipitación y no hubo problemas, pero ante el fenómeno de La Niña, este año se tendrá más precipitación que los últimos cinco años, la temporada de lluvias inició el 15 de mayo y concluirá en septiembre.





Debido a la fuerza de los 21 arroyos, más los once canales pluviales, se han retirado más de 3 mil 941 toneladas de residuos en desazolve / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mancilla Vázquez comentó que esta temporada va a llover mucho más que el 2021, estamos preparados para lo que venga, Tuxtla Gutiérrez se ubica en la parte baja de la cuenca, rodeada de cerros, toda la precipitación en las partes altas y medias llegarán a la baja con mayor fuerza, lamentablemente la sociedad ha construido en las márgenes de los ríos y arroyos y hemos acotado su capacidad hidráulica y con ello se generan desbordamientos.

Puedes leer: Rutilio Escandón supervisa la obra vialidad pacificada en la margen sur del Río Sabinal

Lo recomendable es que quienes están muy cerca de los márgenes tendrían que salir de estos sitios, el avance en el desazolve de ríos y arroyos es del 80 por ciento, limpieza del monte o vegetación, se han retirado más de 3 mil 941 toneladas de residuos, tienen mayor capacidad de soportar lluvias fuertes, destacó.

Dijo que la principal tarea de la sociedad es evitar tirar basura y escombros en las calles porque al ser arrastrados por las corrientes causan taponamiento de drenes y alcantarillas aumentando el riesgo de inundación y encharcamientos, los derrames o podas de árboles tienen que notificarse a la autoridad municipal para que se realicen con el procedimiento adecuado.





Quienes están muy cerca de los márgenes tendrían que salir de estos sitios, el avance en el desazolve de ríos y arroyos es del 80 por ciento / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





A través del programa "Limpiemos Tuxtla" tiene la finalidad de sensibilizar a la población para contribuir a la limpieza de la capital, no tirar basura, cacharros, escombros en las calles, para reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos, taponamiento de alcantarillas, la ciudadanía tiene que cooperar, si hay lluvia no debe salir de casa, si está en un sitio de riesgo no ponerse de bajo de árboles porque las fuertes corrientes y los fuertes vientos pueden representar un peligro.

Tampoco se debe colocar de bajo de estructuras, líneas de alta, media o baja tensión de la energía eléctrica, no colocar maceteras en balcones, por fallas mecánicas de los vehículos en lluvias no deben bajarse de la unidad, porque a veces la fuerza de la corriente levanta las tapas de las alcantarillas y pueden ser succionados, o bien en su defecto llamar al número 111 para pedir auxilio.