Colonos de Teŕan sufren por calles en pésimas condiciones

En la calle 9a Sur de la colonia Terán, vecinos han denunciado esta avenida, que es de las principales y donde es el paso de escuela primaria, por lo que en esta temporada de lluvia, es un problema grave ya que se provocan encharcamientos haciendo dificultoso el acceso.

Lady Arisbeth González Moreno, madre de familia y habitante de la colonia mencionó que el problema ya lleva más de 10 años, en donde reparon pero se deslavo quedando desecha, comenta que sus hijos estudian en la escuela que se encuentra en la esquina de la calle y salen a las 10:00pm ya que van en el turno vespertino.

En temporada de lluvia asegura que se hacen arroyos que impiden el paso, por lo que tienen que esperar para poder ir a traer a sus hijos, ante ello también han surgido las enfermedades gastrointestinales, en donde sus hijos se han visto afectados por las aguas negras.

Otra de las habitantes mencionó que las autoridades han llegado a tomar fotos pero a ellos les piden más pruebas, por lo que ya no saben que otro tipo de pruebas quieran; "el agua no solo es agua de lluvia, si no de drenaje porque los drenajes de arriba rebalsan y vienen a parar aquí, provocando una gran pestilencia", abundó.

Hasta ahora el ayuntamiento municipal no los ha volteado a ver, menciona uno de los habitantes que se han hecho escritos y se han llevado, mientras que ellos únicamente los han hecho perder el tiempo dando vueltas y diciéndoles que metan la denuncia, por lo piden pronta atención.

Mientras tanto pide también unidad de los vecinos para poder hacer presión y que las autoridades puedan reparar las calles que están siendo afectados niños, adultos mayores y personas que a diario transitan, por lo que esperan una pronta respuesta.