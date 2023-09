Habitantes de Condominio San Juan en peligro por hundimiento de casas

Vecinos de condominios San Juan han comenzado a vivir temor luego de que tras los sismos que se han presentado en el estado han traído repercusiones causando hundimiento en los edificios, así como cuarteaduras y separaciones entre las escaleras y cimientos.

La primera sección de esta colonia, junto con el circuito Texcoco y cerrada Anahuac son de las que presentan más daños, sufriendo hundimiento, así como se están yendo de lado, y la calle también ha tenido repercusiones, junto con las banquetas.

Tras esta problemática habitantes viven en completa alerta, ya que esto podría ocasionar una accidente que podría lamentarse. Para ello una de las vecinas que ha habitado en este lugar casi más de 3 años nos cuenta que ha pasado.

Con ello menciona que son muchas familias las que están siendo afectadas, siendo un problema de casi un año, en el sismo del 19 de septiembre la paredes sufrieron cuarteaduras y las escaleras se separaron casi 10 cm, por lo que únicamente les brindaron un apoyo económico para reparaciones pero no sirvieron de nada.

Dentro de los edificios hay departamento que han sufrido filtraciones de agua, se han levantado el piso, personas han comenzado a abandonarlos y prefieren darlos en renta, ya que de acuerdo a una evaluación realizada por Protección Civil, estas viviendo corresn alto riesgo, por lo que tienen que desalojarlos.

De acuerdo a los datos de los mismos vecinos mencionan que una constructora contratada por Infonavit fue la encargada de construirlos, hasta el momento se encuentran en trámites en donde entablaran una mesa de diálogo para valorar la situación junto con autoridades y el comité de vecinos.

"El seguro paga de la puerta hacia adentro, los daños del edificio ellos no los pagan", abundó.

Estos edificios comentaron que tuvieron un costo cuando recientemente se creó el condominio, de casi 400 mil pesos, por lo que la preocupación ha generado incertidumbre, ya que podrían perder su dinero.

Mientras tanto requieren un estudio de suelo y estudio estructural el cual ellos ya no pretenden desembolsar dinero, por que no es problema de los habitantes, por lo que piden apoyo al ayuntamiento solucionar este grave probelma, con ello piden que si no hay solución que los puedan reubicar a otro lugar.