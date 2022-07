Comar, INM y Grupo Beta no funcionan, la migración no es ordenada en Chiapas: Abogados

El presidente de la Asociación de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, expone que el caos migratorio en la frontera sur se debe a la omisión del Instituto Nacional de Migración (INM), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Grupo Beta, no se ha atendido con la responsabilidad que el fenómeno amerita, los años pasan y el número de migrantes que llegan a Chapas ingresan sin ningún control, lamentablemente por la forma en que ingresan causan miedo, temor, afectan la seguridad y la economía.

El Estado Mexicano no aplica la Ley de Migración en su justa dimensión para que haya una migración segura y ordenada, tanto para los migrantes como para las poblaciones por donde transitan, no hay seguridad, ni ordenamiento de nada, el Instituto Nacional de Migración (INM) lo ha querido resolver con el cambio de delegados o representantes en Chiapas pero no ha sido posible porque el problema está en la política pública, expuso en entrevista.





Lee más: INM en Tuxtla Gutiérrez niega información sobre situación de migrantes





Lamentablemente, expone el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, no hay un control sanitario para vigilar que todas las personas que ingresan no vengan con alguna enfermedad infecciosa, a la vez, disminuir el riesgo de que se puedan enfermar y luego contagiar a la población por donde habrán de transitar.

A su regreso de las zonas Istmo - Costa y Soconusco de Chiapas, agrega que estamos muy lejos de alcanzar una migración segura y ordenada en la frontera sur de México, aunque estas es unas de las exigencias de la Ley de Migración y en muchos acuerdos y tratados internacionales, esta es la frontera olvidada, solo voltean a ver cuando hay conflictos, marchas y caravanas, pero no resuelven nada de fondo, “el INM se ha dedicado a hacer negocios con ese tráfico de personas, cuando debe vigilar que no ingresen o que ingresen cumpliendo con lo que señala la ley”.





Este martes se realizó un fuerte operativo en donde se buscaba a migrantes escondidos en tráileres / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Blanco Urbina insiste que el problema no es solo en Chiapas, también en Campeche y Quintana Roo, en el río Suchiate las balsas pasan como si estuvieran en su casa, aun con la presencia de personal del INM, Secretaría de la defensa Nacional y Guardia Nacional, mientras en los Estados Unidos de América se hablaba de un muro material, acá se ha hablado de un muro policial y de seguridad, pero no existe, el mejor muro que se debería crear en la zona tendería que ser de fuentes de trabajo mediante una gran cooperación internacional.

“Tanto Comar, como el INM y el Grupo Beta no funcionan. El grupo Beta deben ser de protección a migrantes pero ellos mismos trafican con los migrantes, hay muchos ejemplos, en esas tres organizaciones hay un gran negocio para el tránsito de migrantes bajo un costo, seguirán llegando más caravanas, seguirá habiendo un caos, un desorden, nadie cumple con la ley, hacen lo que quieren, en los últimos años ha incrementado en un 500 por ciento el número de migrantes y hay riesgos para todos porque vienen infiltrados maras y gentes con antecedentes penales”.





Presidente de la Asociación de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas Vicepresidente de la Asociación de Abogados de Chiapas, Noé Maza Albores Presidente de la Fundación México Presente de Atención a Migrantes, Agustín Figueroa Flores / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Chiapas por ser paso, origen y destino de la migración debería tener un trato especial del Estado Mexicano, en materia migratoria, pero no ha sido posible, muchos migrantes se quedan en los lugares turísticos de México, lamentablemente su condición de indocumentado los hace víctimas de explotación, así sucede con los trabajadores agrícolas migratorios que llegan a los campos cafetaleros para la cosecha del café, apuntó.

Local Hay dos chiapanecos fallecidos en la tragedia de migrantes en Texas

El vicepresidente de la Asociación de Abogados de Chiapas, Noé Maza Albores, sostiene que mientras el Estado Mexicano no cambie su política migratoria, la frontera sur siempre será un caos, la incapacidad del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Grupo Beta, ocasiona una inconformidad generalizada de los migrantes y eso hace que se desborde el fenómeno.

Para el presidente de la Fundación México Presente de Atención a Migrantes, Agustín Figueroa Flores, cada vez se hace más peligrosa la migración, las rutas, los costos, las carreteras, los caminos, las veredas y se necesita que el gobierno federal establezca acuerdos con gobiernos de otras naciones para atender en la frontera sur de México y Centroamérica las causas, sus efectos y consecuencias.