Pese a ola de contagios, comercios de Chiapas olvidan medidas sanitarias

Desde el pasado mes de junio en Chiapas se ha registrado un aumento en los casos positivos de Covid-19, la mayor incidencia de casos se registra en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas.

A pesar del aumento de los casos positivos, el sector comercial se ha ido olvidando de las medidas sanitarias como el uso de tapetes sanitizantes, la aplicación de gel antibacterial o la toma de temperatura en la entrada de los establecimientos, no hay quien aplique a los clientes las medidas sanitarias.





En un recorrido realizado por algunos comercios de Tuxtla Gutiérrez se pudo constatar que varios han han descuidado esa parte, en los lugares se le solicitó gel antibacterial al personas del comercio, a lo que no hubo respuesta, el tapete se encuentra empolvado y sin ningún tipo de sanitizante e incluso en otros comercios no hay nada, en el mejor de los casos se puede encontrar una franela sucia llena de polvo, constatando que no se aplican las medidas de prevención en salud.

Tras el recorrido se constató que las medidas sanitarias que se recomendaron al inicio de la pandemia en febrero del 2020, ahora no se aplican y con ello aumenta el riesgo de propagación de la enfermedad.

A partir de la segunda quincena de junio, aumentó el número de casos positivos en este año, de acuerdo con los reportes diarios de la Secretaría de Salud, sin embargo, la población también ha dejado a un lado las medidas preventivas, pues muchos han dejado de usar el cubrebocas, ya no suelen guardar la sana distancia, omiten la aplicación del gel antibacterial.

La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez ha reportado que los establecimientos mantienen o deben mantener las medidas sanitarias, sin embargo no todos lo están aplicando.

Las autoridades mantienen el llamado de retomar las medidas y que se tomen conciencia de la vacunación contra la enfermedad, pues el virus sigue presente en Chiapas.