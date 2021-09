Comunidades indígenas de Chiapas requieren atención integral: investigador

Uno de los problemas de nuestra época que rebasa al país es que los valores, sobre todo las razones y el conocimiento están siendo confrontados por la emoción y la ocurrencia, el debate político tiende a adelgazar, a perder sentido, un debate auténtico requiere conocimiento y evidencias, expuso José Woldemberg Karakowsky, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sostuvo que una cierta idealización acaba de deshumanizar a las propias comunidades indígenas de Chiapas, en esas comunidades existen seres humanos idénticos a todos y lo que requieren es atención integral en su justa dimensión, con inclusión, no imposición.

En el conversatorio virtual "21 años después de la publicación Democracia en Tierras Indígenas: desafíos y perspectivas", organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dijo que hay que reconocer que se trata de seres humanos como nosotros, como todos y todas.





Si bien son hablantes de otras lenguas maternas y viven diversas condiciones económicas y sociales pero se trata del mismo género humano y hay que escucharlos y atenderlos, hay que incluirlos en el desarrollo y en la democracia, abundó.

Woldemberg Karakowsky insistió que es necesario comprender la historia, la diversidad, en Chiapas hay un tránsito político importante particularmente en el distrito electoral federal número 5 con cabecera en San Cristóbal de las Casas, que tienen que ser explicado y comprendido para atender la realidad política y social.

No podemos negar la existencia de los problemas de participación y que es muy alto el abstencionismo en las elecciones, además, tenemos fragmentación que está a la vista, sin embargo, el método electoral es el adecuado para saber quién nos gobierna, no hay otro que atienda de manera pacífica y participativa la elección de los gobernantes, sostuvo.

Ante el clima de enfrentamientos de municipios indígenas de Chiapas es necesario encontrar nuevas formas políticas de participación pacífica para la consolidación de la democracia con respeto a las minorías y pluralismo político, en vez de expulsión por razones políticas y religiosas en ese estado, el único método vigente para que se pueda convivir de manera pacífica son las elecciones, reiteró.





El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió los distritos electorales en los que se debían proponer para el 6 de junio pasado candidatos indígenas, en Chiapas debían ser en el 1 con cabecera en Palenque, en el 2 de Bochil, en el 3 de Ocosingo, en el 5 de San Cristóbal de Las Casas y en el 11 de Las margaritas, estas acciones afirmativas debieron ser realidad pero se violó la norma y el sentido común, sostuvo.

Lo que no se debe hacer es resolver las diferencias con la violencia, sino en los tribunales, no con sangre, si no con elecciones, no con exclusión, no con condiciones, ni imposición, sino con democracia, con inclusión y respetando los derechos y las obligaciones de los demás, quien ayer era de izquierda hoy puede estar en otra posición o a la inversa, subrayó.

Mientras tanto, María del Carmen Alanís Figueroa, ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que seguimos viviendo un México convulso a pesar de que desde el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) universalizó la problemática de los indígenas, misma que sigue vigente y no resuelta.









Woldemberg Karakowsky insistió que es necesario comprender la historia, la diversidad, en Chiapas. / Foto: IEPC









En Chiapas, estamos muy lejos de lograr un modelo que atienda las libertades y las minorías, en ese estado tenemos el peor modelo de reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, los partidos políticos si bien se insertan en este dinamismo, siguen eligiendo a sus autoridades por mecanismos tradicionales, que nos ha llevado a la exclusión, discriminación, corrupción y una perversión de representación política y el modelo de partidos políticos para nada contribuye a la participación y a la inclusión en términos de igualdad.

Nos seguimos enfrentando a prácticas que no corresponden a los pueblos originarios que son deleznables por parte de los partidos políticos, lo que con las cúpulas tienen grandes pendientes por la violación de los derechos y el control cupular de la representación política, el trabajo pendiente es de transformación cultural con mecanismos de participación que incluya y represente a todos los grupos indígenas.

Mientras tanto, el investigador del Colegio México (Colmex), Juan Pedro Viquerira, planteó estudiar a profundidad los problemas que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, en Nicolás Ruiz la planilla ganadora para la elección de miembros de ayuntamientos ganó con más del 90 por ciento de la votación, es decir, los contrarios o adversarios no votaron ni por ellos.





A ello, Willibald Sonnleither, del Colegio México (Colmex), sostuvo que en México hemos pasado de un sistema de un partido hegemónico a la diversidad de partidos, pero el problema no son los partidos políticos, el gran problema es que no tenemos partidos políticos, yo prefiero un mundo en el que podamos debatir nuestras divergencias.

En ese sentido, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, dijo que las acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas es que en la actual LXVII legislatura del Congreso del Estado, de 40 diputaciones hay un solo diputado indígena y la LXVIII Legislatura que tomará posesión el 1 de octubre de habrá 9 diputaciones indígenas de 40 curules.

A todo ello, la consejera del IEPC, Blanca Estela Parra Chávez, acusó que existen amenazas de reformas electorales desde el Congreso de la Unión que a juicio de unos son necesarias, aunque no sería lo ideal para bien de la democracia participativa.