Concesionarios privilegiados por la Secretaría de Movilidad y Transporte: Luis Muñiz

El presidente de la Unión Sindical de Autotransportistas Discapacitados del Estado de Chiapas, Luis Eugenio Muñiz Guillén, afirmó que el accidente lamentable de una unidad de la ruta 115 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, es una muestra la tolerancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) a los concesionarios, a quienes no le ha querido aplicar la Ley de Movilidad y Transporte de octubre del 2020 y su Reglamento de abril del 2021, una de las grandes injusticias en contra de los usuarios.

"Los carros no están viejos, pero no les dan mantenimiento, estos accidentes pasan porque no se dan mantenimiento a los vehículos, los concesionarios no se ocupan de sus unidades, solo quieren sus ingresos, sus ganancias, un vehículo que transporta a muchas personas tendría que ser la responsabilidad mayor", expone.





Considera que no se puede deslindar como un simple accidente de tránsito, el carro tiene placas, concesión, el chófer está en condiciones óptimas para prestar servicio, tiene licencia, ha sido objeto de capacitación, el carro seguro de usuarios, el propietario de la unidad debió acudir al pago del refrendo y es ahí donde debió constatarse las condiciones para prestar servicio, aquí hay algo más de fondo, insiste.





Lo que hay son muchos intereses de por medio, como la tolerancia de las autoridades hacia algunos concesionarios que no les aplican la ley por no dar mantenimiento a sus unidades; la tolerancia de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte a los muchos de los concesionarios es favoritismo a unos, les permite que sus unidades no estén en condiciones óptimas para la prestación del servicio, cuando la obligación es la seguridad para que los usuarios lleguen a su destino sanos y salvos, recalcó.

Muñiz Guillén añadió que las unidades del Transporte Público han pasado muchos más años más de los que se necesita como vida útil para que preste servicio en muy buenas condiciones, ya nadie, ningún carro, está cumpliendo con los años que exige la Ley de Movilidad y Transporte como vida útil, 7 para colectivos y 5 para taxis, por lo tanto, requieren mantenimiento integral permanente y sin pretextos de que estén carros los insumos, combustible, llantas, refacciones, entre otros.





Lamentablemente haya privilegios para algunos concesionarios y exclusión para otros, su organización propone para los discapacitados unidades adaptadas, ha hecho la suya, la que le llama taxi universal, una combi Volskwagen modelo 1994, con la que han demostrado a la Secretaría de Movilidad y Transporte, que si es posible un vehículo adaptado, para este tipo de personas, pero no ha sido aprobado.

Su carro es un prototipo de unidad para personas con discapacidad, en el estado existen unas 500 mil personas que presentan está condición y que merecen vehículos de transporte adecuados, y en la capital -dice- deberían circular estás unidades cuando menos en avenida central y boulevares Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, pero el proyecto es rechazado.

Este prototipo es muy fácil de usarlo, el discapacitado en silla de ruedas puede ascender y descender sin el auxilio de una persona, su rampa es de fácil acceso, en el interior tiene cinturón de seguridad para proteger a los usuarios y pueden ser movidos a dónde se necesita, apuntó.