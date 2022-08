Canirac pide justicia a favor de víctimas del "colectivazo"

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), se suma a la exigencia de justicia para las víctimas del accidente del colectivo de la ruta 115 el pasado lunes, que dejó dos muertos y varias personas lesionadas, y dejó claro que urge legalidad y orden, pero lamentablemente quién no lo aplica es deshonesto.

Estamos a favor de los usuarios del transporte público, el 95 por ciento personal de restaurantes lo utiliza, exigimos una mejora integral de todo el sector en todo el estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene la obligación Constitucional de aplicar la ley, si no lo hace está evidenciando deshonestidad.

Siempre se especula que existe desgraciadamente corrupción en ese sector que hace que no sea eficiente en la presentación del servicio, la responsabilidad recae fuertemente en el titular, Aquiles Espinosa García, es quien debe vigilar que las concesiones cumplan con sus funciones, si no es así, retirarlas, añadió en entrevista.





El presidente de la Canirac, Guillermo Acero Bustamante, dijo que existen evidencias de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Acero Bustamante insistió que no puede haber tolerancia hacia los concesionarios que no cumplen con la legalidad, más bien solo quieren el disfrute toda la vida, sin más obligaciones, más bien hay mucha tolerancia y sin muchas responsabilidades de los transportistas en beneficio de los usuarios.

Cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte es tolerante, no está a favor de la ley, la justicia y los derechos de los usuarios, ahí ha fallado mucho en el estado, sobre todo en la capital Tuxtla Gutiérrez, y para bien de los usuarios, se necesita en esta dependencia estatal una persona que realmente haga valer la ley ante este sector que desgraciadamente no es la primera vez que es factor de accidente, es un común denominador.

Si se tiene que poner un orden, es urgente, es necesario, pero ya fuerte con la intervención del gobierno del estado, no puede ser posible que dejen circular a unidades que no cumplen los requisitos para estar en circulación, las unidades no tienen confort, no toman en cuenta los concesionarios que transporta seres humanos, que merecen trato especial y no ese tipo de unidades que andan circulando, subrayó el empresario.

Es necesario que tránsito del estado y municipal no se ande con tolerancias, tienen que aplicar la ley, son los responsables de parar las unidades que no laboran legalmente, multarlas, retirarlas de la circulación cuando no cuenten con las condiciones para la prestación del servicio, andan todo el día "haciendo carreras, todos conocemos la forma como se conducen", y es justo a qué se ponga orden, y funcionario que no haga su labor obviamente es corrupto y que se retire de sus responsabilidades, que venga gente que quiera trabajar por un mejor Chiapas, un mejor Tuxtla Gutiérrez.

El empresario Guillermo Acero dijo que es la Secretaría de Movilidad y Transporte la responsable de tolerar a las unidades más allá de cinco años y de siete años de servicio como lo establecen la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento, del 2020 y 2021, para colectivos y taxis, hay que cumplirla y hacerla cumplir, si no se hace, hay que cambiar a los servidores públicos, necesitamos personas capaces, que hagan realmente su trabajo.